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Dok se srpski vozači sve više okreću polovnim automobilima iz inostranstva, stručnjaci upozoravaju da takva vozila često nose skrivene nedostatke. Pošto države međusobno ne razmenjuju podatke o vozilima, a određeni zapisi o oštećenjima nikada nisu digitalizovani, uvezeni automobil na novom tržištu praktično počinje sa potpuno čistom istorijom.

Kako proveriti istoriju automobila i koje polovnjake treba izbegavati po svaku cenu, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Čedomir Brkić - automobilista.

- Nikad nismo baš sto odsto sigurni, ali postoje neki osnovni uslovi. Kada kupujete auto i niste se time bavili, dobro je da povedete prijatelja, druga, komšiju ili majstora, nekoga ko se razume u tu materiju.

Automobili iz uvoza su često povoljniji jer su ranije bili na drugom tržištu po nižoj ceni. Prodavac je kupio auto da bi zaradio, ne da bi izgubio. Prilikom pripreme za prodaju, vozilo se uglavnom dotera, opere i očisti, ali se veći nedostaci ponekad ne vide odmah. Svaki dobar majstor može da otkrije ako je auto bio udaran, ako je menjan motor ili vešanje, kao i stanje kočnica. Zato je važno sve detaljno proveriti i dogovoriti se sa prodavcem - rekao je Brkić.

Čedomir Brkić, automobilista Foto: Kurir Televizija

Digitalna provera istorije vozila

Uz pomoć specijalizovanih aplikacija, kako je naveo, danas je moguće dobiti osnovne informacije o istoriji automobila još pre njegovog dolaska u Srbiju, kao i naknadno pratiti podatke kroz servisnu mrežu, što kupcima pomaže da steknu okvirnu sliku o vozilu pre kupovine.

- Danas postoje i aplikacije koje mogu da pokažu istoriju automobila čak i pre njegovog ulaska u Srbiju. Kasnije, kroz servisnu mrežu, ta istorija može da se dopunjava i kod nas. To je veoma korisna stvar. Svako može, uz malu nadoknadu, da unese broj šasije i dobije podatke o vozilu. Tako možete znati bar deo istorije automobila - kaže on.

Uz unos broja šasije moguće je dobiti osnovne podatke o istoriji automobila, dok se dodatne informacije mogu proveriti u ovlašćenim servisima, zbog čega se kupovina savetuje uz stručnu proveru i bez žurbe, kako bi se stekla što realnija slika o stanju vozila, istakao je automobilista.

- Ona je dostupna svima uz malu nadoknadu, oko 20 evra. Unese se broj šasije i dobije se kompletna istorija vozila, bar do ulaska u Srbiju. Ako je auto već vožen kod nas, deo istorije se nastavlja kroz domaće servise. Zato je važno da se vodi računa i da se kupovina ne radi na brzinu. Pouzdana dijagnostika se delimično može uraditi na licu mesta, ali je najbolje da auto pogleda stručnjak - rekao je.

Ne žurite da prodate auto na crno Foto: Shutterstock

- Treba se dogovoriti sa prodavcem da se vozilo odveze u ovlašćeni servis. Tamo se putem dijagnostike vidi servisna istorija i sve što je rađeno na automobilu. Dok je auto u garanciji, sve se radi u ovlašćenim servisima, pa su podaci uredni. Kasnije se može raditi i van ovlašćenih servisa, pa je važno proveriti što više izvora - naveo je Brkić.

Istakao je da se danas sve teže prikrivaju podaci o vozilima, zbog čega je prilikom kupovine posebno važno detaljno proveriti tehničko stanje i istoriju automobila uz stručan pregled.

- Danas je sve teže nešto sakriti. Kilometraža se više ne može lako prikriti kao ranije, jer se podaci čuvaju u sistemima. Najvažnije je proveriti da li je auto bio udaran.

Treba ga podići i pregledati donji deo, vešanje i kočnice. Kod ozbiljnijih oštećenja dobar majstor to može da prepozna. Ako je auto samo "kozmetički" sređen, to može da stvori problem kasnije. Posebno je važna karoserija. Kod automatskih menjača takođe treba biti oprezan jer se oni troše i njihovo stanje je ključno - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Brkić.

06:04 AKO KUPUJETE POLOVNJAKA NA BRZINU, PAPRENO ĆETE PLATITI: Stručnjak za automobile otkrio tri ključne stvari koje prodavci kriju od vas! Izvor: Kurir televizija

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