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Povratak sa letovanja iz Grčke za jednu porodicu pretvorio se u pravu dramu onog trenutka kada su shvatili da su na pumpi kod Kumanova, na samom izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji, izgubili telefon.

Kako je vlasnica objasnila u Fejsbuk grupi "Grčka info", u pitanju je plavi "iPhone 13" sa bordo maskicom, a lokacija na kojoj je ispao je potpuno sigurna, jer je to bilo jedino mesto gde je izlazila iz vozila.

"Sam uređaj nas ne zanima"

Foto: Ministarstvo/Severna Makedonija

- Prijatelji, putnici, molim vas za minut pažnje i deljenje! Danas nam je na Makpetrol pumpi kod Kumanova, na izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji, ispao telefon iz auta. U pitanju je plavi iPhone 13 sa bordo maskicom - napisala je jedna članica.

Ono što ovu situaciju čini bolnom za roditelje jeste činjenica da se u telefonu nalazi nešto što novac ne može da kupi.

- Telefon nam je neprocenjivo važan zbog fotografija dece koje možda nisu prebačene na iCloud. Sam uređaj nas uopšte ne zanima, uspomene su nam sve - napisala je očajna majka u svom apelu.

Foto: Fejsbuk Printscreen/grčka info

Ona je dodala da je telefon odmah zaključan i da je aktiviran "Lost mode" (režim nestalog uređaja), što znači da je telefon potpuno neupotrebljiv za bilo koga drugog. Porodica je poručila da je spremna da da veliku novčanu nagradu poštenom pronalazaču, samo da ponovo dođu do slika svojih mališana.

- Spremni smo da damo novčanu nagradu poštenom pronalazaču, samo da dobijemo slike dece nazad. Ako ste u blizini, ako znate nekoga ko radi na pumpi ili često putuje ovom rutom, molim vas pitajte, proverite ili podelite ovaj post - dodala je.

Kako u tom trenutku nisu imali mrežu u Severnoj Makedoniji, nisu mogli odmah da pozovu broj, zbog čega sada mole sve koji prolaze ovom rutom, žive u blizini ili poznaju nekoga ko radi na pomenutoj pumpi, da provere da li je telefon pronađen.

Ipak, da mesta panici možda nema i da među radnicima na ovoj ruti ima poštenih ljudi, pokazao je komentar jedne Jasmine ispod ove objave, koji je porodici odmah ulio nadu.

- Meni se ista stvar dogodila na toj istoj pumpi pre četiri godine, jer mi je telefon ostao u krilu. Još je muž prešao točkom preko njega! Primetila sam tek kada smo seli da pijemo kafu. Radnik pumpe ga je našao i uneo unutra. Vratili su mi telefon, a ja sam ih, naravno, častila. Probajte da kontaktirate pumpu direktno, nadam se da ćete ga pronaći - napisala je ona i posvedočila da čuda i poštenje i te kako postoje.