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Devojčice u Srbiji masovno idu na nadogradnju noktiju, što je posebno bilo primetno na nedavnim proslavama mature, pogotove one male, kad su osmakinje bile na okupu.

Uz to zabrinjava i činjenica da roditelji to dozvoljavaju, da majke same zovu salone i rado svojim mezimicama zakazuju termine, dok nemoćni nastavnici više i ne pokušavaju da izbace ovu praksu iz učionica.

Uprkos tome što dugački nokti kod dece uopšte nisu bezazleni, noktarke trljaju ruke, a društvo žmuri pred činjenicom da se detinjstvo sve više pretvara u ono što mu ne priliči.

Devojčice su u današnje vreme u osnovnim školama premlade za bilo kakvu odgovornost ili kućne poslove, ali očigledno su dovoljno odrasle za kozmetičke salone.

U klupama sede s noktima koji su za noćni provod, zbog čega više ne mogu pravilno da drže olovku ni da normalno uhvate loptu na času fizičkog vaspitanja. Polomljeni nokat izaziva veću dramu nego loša ocena ili nedostatak bontona.

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Dugački nokti donose i rizik

Lekari upozoravaju da dugački nokti kod dece nose razne rizike, posebno kod one koja pokušavaju da se bave sportom.

Da stvar bude još bizarnija, devojčice su počele da traže lekarska opravdanja kako bi bile oslobođene sa časova fizičkog vaspitanja, a sve to samo da im na treningu ili tokom igre ne bi pukao nokat, upozorava za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

dr Saša Milićević pedijatar Foto: Kurir Televizija

- To je baš problematično, a nije ni lepo. To je trend koji nema nikakve pozitivne efekte. Dugački nokti mogu predstavljati problem pre svega kod dece koja se bave sportom, ako dođe do preloma nokta i ako nastanu povrede, to može biti veoma bolno, nekad čak zahteva antibiotsku terapiju. Mnogi ispod veštačkih noktiju imaju gljivičnu infekciju a da to i ne znaju, jer gljivice na tom mestu ne izazivaju bol i svrab, a mogu se razviti i bakterije - ističe dr Milićević i naglašava da ni lampe koje se koriste prilikom tih tretmana nisu bezazlene.

"Decu vaspitavaju influenseri i društvene mreže"

Psiholog i psihoterapuet Jelena Manojlović kaže za Kurir da Instagram preuzima ulogu u vaspitavanju dece.

Jelena Manojlović Foto: Kurir Televizija

- Roditelji, nemoćni ili nezainteresovani, pod pritiskom su dece jer idu linijom manjeg otpora. Odavno već nam decu vaspitavaju influenseri i društvene mreže, što će za posledicu imati nesposobne generacije, sa iskrivljenim sistemom vrednosti. Odavno se već veliča kult lepote ili atraktivnosti, a o unutrašnjim vrednostima, moralu, granicama maltene se ne govori. Svakako postoje roditelji koji se trude da nametnu neke zdrave granice, šta je prikladno ili ne, ali to sve više i više postaje donkihotovska borba - naglasila je Manojlovićeva.