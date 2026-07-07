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Sve više Srba - privučeni čistim morem i nižim cenama, bira Albaniju kao destinaciju za letovanje.

Mesta poput Sarande i Ksamila godinama unazad su omiljena letovališta za one koji traže kvalitetan odmor po pristupačnoj ceni. Ipak, primećuju mnogi, iz godine u godinu i u Albaniji dolazi do skoka cena - mada dodaju da ne zameraju.

O nekim osnovnim cenama, ali i o samom letovanju u junu u Albaniji, pisao je Nenad iz Srbije, koji je, oduševljen iskustvom, odlučio da svoje utiske podeli unutar Fejsbuk grupi "Letovanje u Albaniji – Albanija.rs".

"Malo slika za vas sa našeg letovanja u junu, a vreme kao da je avgust. Bili smo u Sarandi i Ksamilu, pravo uživanje, nema gužve, prosto da ostanete mesec dana. Temperatura je bila oko 30 stepeni preko dana, more malo hladnije u Sarandi, dok je u Ksamilu bilo idealno. More je predivno i čisto.

Kuvana jela, pića, pice - sve ispod 10 evra

Ležaljke na plaži su 10 evra po kompletu, a u Ksamilu kod ostrva postoji i deo bez ležaljki koji je besplatan, što ranije nije bio slučaj. Cene su i dalje neuporedive sa bilo kojim drugim mestom za letovanje - riba je najviše 8-9 evra, pica 6-7 evra, kuvana jela 5-6 evra, a pića uglavnom oko 2-3 evra, u zavisnosti od lokacije i da li se nalazite skroz do plaže.

Ksamil Foto: Youtube printscreen

Čak smo zajednički gledali i utakmicu na plaži. Bilo je mnogo njihovih navijača i nas, niko nije rekao ništa loše, iako su znali odakle smo jer smo razgovarali, pa zato zaboravite gluposti koje smo poslednjih dana čitali. Do nekog narednog odmora u septembru, pozdrav", napisao je on.

"Za manje para dva puta na letovanje"

U komentarima mnogi su priznali da su i sami oduševljeni Albanijom.

"Bili smo 5 puta u Ksamil počev od 2020. godine, 3 puta Valona, zadovoljni apsolutno, čak su i ležaljke bile 15 evra u Ksamilu, krajem juna i početkom septembra. Za manje para dva puta na letovanje", napisala je jedna korisnica.

"Baš su dosta poskupeli od pre par godina"

Ipak, neki su primetili da su cene ležaljki u Ksamilu znatno porasle u poslednje vreme.

"Ležaljke trenutno u Ksamilu od 20 evra pa naviše. Baš su dosta poskupele od pre par godina. Pitali smo na skoro sedam mesta i svi su rekli preko 20 evra", napisala je jedna korisnica koja je potom pokrenula dalju polemiku o cenama.

Valona Foto: Paolo Polidori / Alamy / Profimedia

"I ja sam primetila da su poskupeli, ali šta da se radi, valjda je i to normalno", dodala je druga.

Gest Albanca dirnuo Srpkinju

Na kraju, javila se Srpkinja koja se nedavno vozila kočijom u Vlori, a koja je posebno bila oduševljena gestom kočijaša koji je, nakon što ih je pitao odakle su, pustio dobro poznatu srpsku pesmu.

"Mi se upravo vozimo kočijom u Vlori, pitaju odakle smo, kažemo iz Srbije. Slušajte pesmu što nam je pustio lik", napisala je ona, a zatim podelila video iz kočije sa srpskom pesmom u pozadini kao dokaz.