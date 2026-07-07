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Pripadnici tenkovskog bataljona iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske intenzivno se obučavaju u rejonu mirnodopske lokacije i na poligonu u okolini Vranja s ciljem daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka.

Uz obuku, koja je u bataljonu težišni zadatak tokom cele godine, jedinica se priprema i za prijem novih nišandžija i vozača tenkova po aktuelnom javnom konkursu koji je otvoren do 15. jula.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tenkisti imaju novu opremu i naoružanje, a njihova obuka započinje u specijalizovanim kabinetima. Na raspolaganju su im tri različita moderna trenažera: za početnu obuku vozača, za obuku nišandžija u rukovanju automatom topa i simulator za obuku u nišanjenju i gađanju.

Nakon uspešno savladane teorijske obuke i rada u kabinetima, tenkisti prelaze na taktičku obuku na terenu u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima kako bi oni i jedinica u celini bili u potpunosti osposobljeni za realizaciju dodeljenih misija i zadataka.

Foto: Ministarstvo odbrane

Zainteresovani za službu u ovoj ili nekoj drugoj tenkovskoj jedinici Vojske Srbije mogu se do 15. jula prijaviti na javne konkurse za vozače i nišandžije tenkova M-84 i T-72MS. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.