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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio kulturno-obrazovni kamp u etno selu Moravski konaci, u Velikoj Plani.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i predsednik opštine Velika Plana Strahinja Pavešković.

Posebno je važno što će ovaj kamp spojiti učenje i druženje, tradiciju i igru, pesmu i jezik, ali i neka nova iskustva, kao što su škola jahanja, izleti i zajedničke aktivnosti, rekao je ministar Milićević i dodao da se na taj način Srbija ne upoznaje samo iz knjiga, već kroz ljude, mesta, običaje, susrete i uspomene koje se pamte.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da će deca i mladi iz sveta tokom ovog kampa imati priliku da kroz druženje, radionice, folklor, muziku, srpski jezik, istoriju i kulturu bolje upoznaju Srbiju i ono što nas povezuje.

1/7 Vidi galeriju Otvoren letnji kamp u Velikoj Plani Foto: Marija Blagojević

Posetićete važna mesta naše istorije i duhovnosti - manastir Koporin, Oplenac, Viševac i Radovanjski lug, rekao je ministar Milićević i dodao da su to mesta koja govore o korenima, slobodi, veri, tradiciji i državnosti.

Tako se najbolje čuva veza sa Srbijom - kada je osetite, kada je doživite i kada iz nje ponesete prijateljstva koja traju, rekao je ministar Milićević i dodao da je Srbija mesto kome pripadaju i kome se uvek mogu vratiti.

Letnji kampovi su ulaganje u budućnost Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da su deca iz dijaspore i regiona neodvojivi deo naše zemlje.