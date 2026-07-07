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Na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja, dok teretna vozila na izlazu iz zemlje najduže čekaju na graničnom prelazu Šid, gde je zadržavanje oko pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Bezdan, teretna vozila čekaju po tri sata.

Zadržavanje na Kelebiji za kamione je dva sata, a na graničnom prelazu Horgoš sat vremena, takođe na izlazu iz Srbije, navodi se u saopštenju AMSS.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Čekanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Javno preduzeće “Putevi Srbije” podsećaju da je od 1. jula počela primena kaznene politike za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.