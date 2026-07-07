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Jasmina iz Srbije, ugostiteljska radnica sa desetogodišnjim iskustvom, u videu na društvenim mrežama opisala je svoje iskustvo sa sezonskog rada u Baški na ostrvu Krku. Naglasila je da se radilo o jednoj sezoni i konkretnom poslodavcu, dodajući da veruje kako njeno iskustvo ne predstavlja sliku svih poslodavaca u Hrvatskoj.

"Nismo imale kuhinju ni ormar"

Objasnila je da je celu sezonu radila u lošim uslovima jer je tek nakon mesec dana saznala da će platu dobiti tek na kraju sezone. Opisala je smeštaj koji je delila sa šest devojaka, u kojem su se tokom cele sezone izvodili radovi u kuhinji i kupatilu, ali oni nikada nisu bili završeni. Požalila se i na neispravnu kanalizaciju, lošu hranu i frižider koji je, kako kaže, jedva hladio.

"Nismo imale nikakvu kuhinju. Imale smo mali frižider. Nismo imale ni šporet, samo jedan sto i nekoliko stolica. Svaka je imala svoj krevet. Ormare nismo imale, već samo jednu plastičnu policu", opisala je Jasmina.

"Kanalizacija nije radila. To je bilo nehumano", dodala je.

"Hrana je bila katastrofa"

Osvrnula se i na topli obrok.

"Imale smo dva topla obroka, ali hrana je bila nejestiva. Gotovo celo leto imale smo pohovano belo meso, nekad bismo dobile picu ili sendvič sa listićem šunke i sira. Hleb smo jele od prethodnog dana, a da ne pričam o salatama ili supama. Hrana je bila katastrofalna", nastavila je.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Odnos vlasnika prema radnicama

Osim smeštaja, problematični su, prema njenim rečima, bili i uslovi rada, kao i odnos vlasnika prema zaposlenima. Ispričala je da su se prema radnicama ponašali kao prema robovima i opisala nekoliko neprijatnih situacija koje je doživela.

"To je porodični posao. Vlasnikova ćerka me je pitala koji broj grudnjaka nosim. Zaista nisam vulgarna, ali mi je rekla da moram da nosim nešto što će me jače stegnuti. Zgrozila sam se. I sinovi koji su vodili posao ponašali su se katastrofalno. Nazivali su nas snobovima, radili smo dok nismo padali s nogu. U jednom trenutku svi smo se razboleli. Takođe, kakav god problem da smo imale, nijedan nije bio rešen", opisala je Jasmina.

Prisetila se i svog poslednjeg dana na sezoni.

"Moj poslednji dan posla, kada sam došla po novac, vlasnik mi je rekao: 'Da nisi imala dečka, bila bi moja na ovaj ili onaj način.' Reč je o čoveku koji je u tom trenutku dobio drugo dete i za sebe kaže da je porodičan čovek", rekla je.

"Rad u smenama nije bio ispoštovan. Radili smo mnogo duže nego što je bilo dogovoreno. Nismo samo konobarisali, već smo i čistili toalete. Radili smo mnogo više od planiranog. Posluživali smo ih na porodičnim okupljanjima kao da su na dvoru. Ta sezona bila mi je najgore moguće iskustvo i velika trauma, ali me je mnogo naučila. Drago mi je što sam izdržala, sada mnogo više cenim ono što imam", zaključila je.

Podeljene reakcije

Njena objava izazvala je brojne komentare.

"Ovo je strašno slušati", "Deset godina nisam radio sezonu u Hrvatskoj. Vidim da se ništa nije promenilo, i dalje gaze radnike. Čast izuzecima, ali ih je veoma malo", "Trebalo je kolektivno da date otkaz usred sezone i da ih prijavite inspekciji", samo su neke od reakcija.

Mnogi su podelili i svoja loša iskustva.

"Mi smo imali samo hleb s mesom ili testeninu s majonezom, i to je bio izbor svaki dan za ručak", napisao je jedan korisnik.

Javio se i jedan vlasnik restorana sa Kvarnera sa drugačijim pogledom, ističući da uspeh restorana zavisi od radnika. Napisao je da od 13 zaposlenih ima samo jednog Hrvata, dok je sedmoro radnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa njim od prvog dana, već 13 godina.