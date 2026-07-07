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Video na kome odrasla žena u šabačkom naselju Trkalište nasrće na dečaka, udara ga po glavi, preti mu i izgovara rasističke uvrede, duboko je potresao srpsku javnost. Sada se oglasila Katarina B, koja je napala dečaka.

- Ja sam slučaj prepustila odmah policiji. Ne obazirem se na tračeve, na gluposti. Ja sam u ovom gradu rođena, starosedelac, mene svi ovde poznaju. Te gluposti što pišu, ja to ne pridajem važnosti - započinje ona ispovest, pokušavajući da jednim potezom izbriše težinu video-snimka koji je zgrozio Srbiju.

Prema njenim rečima, incident koji je zabeležen kamerom nije izolovan događaj, već vrhunac navodne višemesečne torture koju ona i njeni bliski ljudi trpe od strane lokalne dece. Katarina insistira na tome da je ona zapravo reagovala odbrambeno i da je situacija bila potpuno izokrenuta u javnosti.

Foto: Facebook Printscreen/Šabačke vesti

- Mene su taj dan, pre nego što se to desilo, opkolili, stajali su uz mene, pa su me onda vređali - tvrdi Katarina.

Katarina je do detalja opisala i sam momenat fizičkog kontakta sa dečakom.

- Nema povrede nikakve, ja sam njemu udarila dve pljuske preko kacige, kao dva šamarčića - hladnokrvno je rekla.

Katarina tvrdi i da je dečak sa kacigom bio taj koji je inicirao agresiju i da joj je uputio pretnje pre nego što je ona reagovala. Javnost je, sa druge strane, na snimku videla ženu koja u potpunosti gubi kontrolu.

- Činjenica je da su oni sve vreme mene snimali, a da su ubacili samo uglavnom ono što njima odgovara u srž, a nisu ubacili ono što ja imam - revoltirana je ona.

Priču je zaokružila prepričavanjem navodnog dijaloga sa majkom napadnutog dečaka, čime je želela da poentira i dokaže da su ta deca "jednostavno osuđena na propast".

- A znate šta je majka njegova meni rekla, brate? Kad sam ja rekla: "Kao mali ti je siledžija, ima da ga vaspitaš", ona meni kaže: "Pa ja ga vaspitavam da bude kriminalac". Pa sam se ja tu zaćutala. Ništa više, šta da dodam ja više? - završava Katarina svoju ispovest.

Napadnut dečak i njegova majka tvrde da su se uplašili

Majka napadnutog dečaka je prijavila Katarinu.

- Zvali smo policiju, Socijalnu službu, angažovala sam i advokate. Mogu samo da kažem da su sva deca plakala kada sam došla - kazala je majka na početku razgovora.

Pojasnila je da je među decom bila i ćerka žene koja je izvršila nasilje, kao i da je i devojčica bila uplakana.

- Ja svoje dete ne mogu da zaštitim, to se desilo, pa se desilo. Ne spavam od subote. Ali želim da se drugoj deci ne desi isto - kazala je odlučno.

Potom je predočila i da su navodi tačni da je odranije bilo incidenata sa gospođom koja joj je napala sina, ali i da je i sama Danijela bila žrtva agresije.

- Mene je udarila ranije, telefonom po glavi. Htela je da me isprovocira da se potučemo, ja sam rekla da je to "laka telesna povreda", nju je to još više iznerviralo, ali ja sam otišla. Ne znam šta mogu da očekujem od nje - rekla je ona.

Dečak kaže da se jako uplašio.

- Uplašio sam se jako. Nije me povredila fizički, ali jako me je naljutila, to se čuje na snimku jer sam tako ružno reagovao - kazao je u dahu, dok je njegova mama dodala da ne želi da njen sin više izlazi u taj park.