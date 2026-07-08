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Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da trenutno raspolaže dvodnevnim rezervama krvi, uz najveći nedostatak A negativne i nulte negativne krvne grupe. Mirjana Knežević apelovala je na građane da tokom leta nastave da dobrovoljno daju krv kako bi zalihe ostale stabilne.

Institut za transfuziju krvi, izdao je upozorenje da su zalihe krvi na veoma niskom nivou, a koja krvna grupa je najpotrebnija i kakva je situacija danas, za emisiju "Redakcija", govorila je Mirjana Knežević - Institut za transfuziju krvi.

- U ovom momentu Institut za transfuziju krvi Srbije raspolaže dvodnevnim rezervama. Kada kažemo dvodnevne rezerve, u julu to i nije toliko loša situacija, ali je distribucija krvnih grupa neujednačena. Polovinu zaliha čine B pozitivna i AB pozitivna krvna grupa, koje su trenutno jedine stabilne. Sve ostale krvne grupe su u smanjenim količinama. Naravno, svaka krvna grupa je važna, ali u ovom trenutku najviše nedostaju negativne krvne grupe, posebno A negativna i nulta negativna - rekla je Knežević.

Mirjana Knežević - Institut za transfuziju krvi Foto: Kurir Televizija

Prvi korak je jednostavan

Procedura dobrovoljnog davanja krvi traje kratko i sastoji se od nekoliko osnovnih koraka, zbog čega je prilagođena i onima koji se prvi put odlučuju da postanu davaoci, objasnila je.

- Procedura je zaista veoma jednostavna. Potrebno je da građani sa sobom ponesu ličnu kartu ili pasoš. Nakon toga popunjavaju upitnik i odgovaraju na pitanja o svom zdravstvenom stanju i navikama. Zatim se proverava nivo hemoglobina u krvi i obavlja kratak lekarski pregled. Posle toga mogu da pristupe davanju krvi. Drago mi je što je ovog jutra sala puna i verujem da su naši apeli urodili plodom, kao i da će nakon ovog uključenja doći još davalaca. Sam čin davanja krvi traje od pet do osam minuta, a sa kompletnom procedurom sve zajedno traje između 20 i 30 minuta - navela je Knežević.

Podsetila je gledaoce da Institut radi od 7 do 19 časova radnim danima, vikendom od 8 do 15 časova, u Ulici Svetog Save 39. Za kraj, uputila je apel građanima i rekla koliko je krvi potrebno prikupiti svakog dana kako bi zalihe bile stabilne.

- Institut radi svakodnevno, osim nedeljom. Danas građani mogu dati krv i u Šapcu i Mionici, dok će naš autobus za dobrovoljno davanje krvi biti kod Starog Merkatora od 9 do 14 časova. Krv je potrebna svakoga dana, svakoga sata u godini. Idealno bi bilo da dnevno prikupimo najmanje 300 jedinica krvi, ali je tokom leta to veliki izazov, ne samo za Institut već za celo društvo. Zato je važno da svakodnevno podsećamo građane koji su u gradu, koji još nisu otišli na odmor ili su se već vratili, da je uvek pravo vreme za davanje krvi. Pacijenti i tokom leta moraju da primaju svoju terapiju, zbog čega ne smemo da dozvolimo da ostanu bez najvažnijeg leka - krvi - za emisiju "Redakcija", upozorila je Knežević.

02:12 Alarmantno stanje u Institutu za transfuziju krvi! Zalihe pale na samo DVA DANA: "Ako imate ove dve krvne grupe - HITNO SE JAVITE!" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs