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U Srbiji će uskoro biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka, a u javnosti se podigla bura oko jednog specifičnog pitanja: šta će biti sa mladićima koji imaju tetovaže po licu, vratu i šakama, odnosno na mestima koja uniforma ne može da sakrije? Vojska Srbije planira da po tom pitanju bude znatno fleksibilnija nego do sada, piše Blic.

Profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, Zoran Dragišić, potvrdio je da će ovo pitanje biti rešeno novim pravilima službe i da će ono predstavljati manji problem.

- Možemo se ugledati na rešenja drugih zemalja, gde vojnici nose tetovaže. To je prosto danas u trendu. Mislim da će nadležni iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije razumeti duh vremena i da će biti mnogo fleksibilniji - ocenjuje Dragišić i ističe da naprosto nije realno da vojska odbije regrute samo zato što su istetovirani.

Gašić: Na jesen zakon, prvi regruti u martu

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je juče da bi prvi regruti u kasarnama trebalo da budu u martu 2027. godine.

Ministar je istakao da bi na jesen trebalo da bude usvojen Zakon o obaveznom služenju vojnog roka i istakao da je Srbija i u infastrukturnom smislu spremna za obavezno služenje vojnog roka i da se opremaju kasarne.

- Nema zemlje koja ne vraća služenje vojnog roka. To se pokazalo kao nužnost. Srbija je izabrala optimalan način - vojni rok trajao bi ukupno 75 dana. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za poligonske uslove - naveo je Gašić uz napomenu da se to odnosi na mladiće od 19 do 27 godina, a do 30 za one koji budu odlagali obavezu.

Ministar najavljuje da će prvi regruti u kasarnama biti u martu 2027. Foto: T.S

On je podsetio da će za devojke služenje vojnog roka biti dobrovoljno.

"Izgledom se ne sme narušavati ugled vojske"

Bez obzira na to što se očekuje razumevanje za današnju omladinu, šale nema kada je reč o samom ugledu Vojske Srbije. Iz Ministarstva odbrane nezvanično navode da je zdravlje kao i uvek na prvom mestu, ali da se izgled vojnika ne sme zanemariti jer je tesno povezan sa ugledom armije.

- Vojnici na služenju vojnog roka smatraju se vojnim licima i dužni su da održavaju uredan lični izgled. Regruti moraju biti uredno ošišani (kosa ne sme da pada preko ušiju i kragne) i obrijani. Minđuše su strogo zabranjene, a pirsinzi i tetovaže su dozvoljeni samo na onim delovima tela koje prekriva uniforma. Brkovi se mogu nositi, ali se tačno zna koliki smeju da budu, dok je nošenje brade dozvoljeno isključivo vojnim sveštenicima - nezvanično navode iz Ministarstva odbrane.

Žene bez drečave boje kose

Izvor napominje da pravila važe i za žene vojnike.

- Žene u stroju moraju imati "urednu frizuru" koja omogućava da se bez problema na glavu stave kapa ili šlem. Zabranjena je kosa farbana u drečave boje, pa čak i šatiranje. Nokti moraju biti uredno podrezani, a od ulepšavanja je dozvoljena samo diskretna šminka - objašnjavaju naši sagovornici.

Izgledom se ne sme narušavati ugled Vojske Srbije Foto: Shutterstock AI

Ako stroga pravila ostanu na snazi i vojska zaista ne bude primala mladiće sa vidljivim tetovažama, ispada da je mladom čoveku danas lakše da istetovira vrat kako bi izbegao vojsku, nego da prolazi kroz komplikovanu proceduru prigovora savesti.

Ipak, ostaje da se vidi kako će se zvaničan stav Ministarstva uskladiti sa "duhom vremena" koji najavljuju stručnjaci.

Fleksibilnija pravila za civilna lica pri vojsci

Takođe, nijedan pravni akt javno dostupan na sajtovima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane ne navodi nijednu prepreku za služenje vojnog roka kada je izgled regruta u pitanju.

- Zakon o Vojsci, Zakon o odbrani i Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, kao "krovni" zakoni koji regulišu rad vojske, nigde ne pominju izgled vojnika niti je to regulisano bilo kakvim pravilnikom. Jedino šta se ističe u svakom od njih jeste da vojna lica ne smeju svojim ponašanjem ili izgledom narušiti ugled Vojske Srbije. Samo u pojedinim pravilnicima, koji su praktično interni akti i nisu javno dostupni, prilikom zapošljavanja u Vojsci Srbije mogu se pronaći određene odredbe koje se odnose na izgled profesionalnih vojnika i njihovo ponašanje.

Dodaje da se i ti pravilnici razlikuju od situacije do situacije, odnosno da su mnogo fleksibilniji kada je reč o konkursu za zapošljavanje civilnih lica pri vojsci gde su, recimo, za kuvare, automehaničare i administrativne radnike jedni od glavnih kriterijuma za prijem u službu zdravstveno stanje i potvrda da nisu osuđivani za određena krivična dela.

Vraća se obavezni vojni rok u Srbiju Foto: Ministarstvo odbrane

- Budući da ta lica ne nose uniforme, za njih su i pravila malo drugačija, ali svakako nadležni insistiraju na tome da i oni poštuju određena pravila ponašanja zato što su zaposleni u vojsci i da ni na koji način, niti na poslu, niti van njega, ne smeju da naruše ugled Vojske - objašnjava sagovornik.

Kakva su iskustva drugih zemalja sa tetovažama vojnika?

Pravila o tetovažama u vojnim snagama širom sveta vrlo su slična, kako po pitanju dozvoljenog mesta na telu, tako i po pitanju samog sadržaja tetovaže.

U susednoj Mađarskoj važe vrlo jednostavna pravila koja nalažu isključivo to da tetovaža ne sme biti vidljiva za vreme nošenja uniforme dugih rukava, dok se vrsta ili sadržaj tetovaža uopšte ne ograničavaju.

Kada je reč o Hrvatskoj, Pravilnik o službi u Oružanim snagama zabranjuje nošenje tetovaža na licu i na vidljivom delu tela. U praksi to trenutno znači da tetovaže ne smeju biti vidljive prilikom nošenja letnje službene uniforme kratkih rukava a sadržaj tetovaže nije jasno definisan.

Norveške oružane snage strogo zabranjuju tetovaže na licu i vratu, kao i one koje se nalaze ispod linije dugih rukava sakoa. Kada je reč o sadržaju, Norveška izričito zabranjuje tetovaže koje imaju uvredljivu poruku, poput natpisa koji pozivaju na ubijanje ili poruke koje narušavaju ljudska prava i vređaju nekoga na rasnoj, verskoj i nacionalnoj osnovi.

Velika Britanija ima vrlo specifična pravila za svoju kopnenu vojsku koja se vode generalnim načelom da kandidat neće biti primljen ukoliko mu je tetovaža vidljiva na slici za pasoš, iz čega proizilazi da su šare na glavi i licu strogo zabranjene. Sa druge strane, dozvoljene su tetovaže na rukama i zadnjem delu vrata, iako vojnici iz poštovanja uglavnom izbegavaju tetoviranje šake kojom salutiraju. Britanci strogo zabranjuju tetovaže uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u šta spadaju prikazi seksualnih činova, nasilja ili ilegalnih droga.

U Sjedinjenim Američkim Državama situacija je drugačija jer svaka grana oružanih snaga, uključujući Ratno vazduhoplovstvo, Ratnu mornaricu i Obalsku stražu, ima svoja zasebna pravila koja se međusobno prilično razlikuju a ono što im je zajedničko svakako je da ne smeju biti uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.

Ipak, sva navedena pravila važe prvenstveno za profesionalne vojnike, dok za regrute u zemljama u kojima je obavezno služenje vojnog roka, a koje nemaju dovoljno ljudstva da popune kvote, nadležni postaju sve više popustljiviji prema tetovažama. Zbog toga, u vojnu službu primaju i regrute koji imaju tetovaže na vidljivim mestima koje ne prekriva uniforma ali se oni raspoređuju u posebne rodove vojske gde tokom služenja vojnog roka nisu u kontaktu sa civilnim stanovništvom kako svojim izgledom ne bi narušavali ugled vojske.