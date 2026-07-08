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Kraj školske godine za većinu srednjoškolaca znači preuzimanje svedočanstva i početak raspusta. Međutim, pojedine škole od učenika ili njihovih roditelja traže da tom prilikom popune i upisnicu kojom potvrđuju da će učenik nastaviti školovanje u narednom razredu.

O tome se poslednjih dana govori među roditeljima na društvenim mrežama, a mnogi priznaju da nisu ni znali da takva procedura postoji.

Jedna majka, čiji je sin maturant Pravno-poslovne škole "Dimitrije Davidović" u Zemunu, ispričala je za Mondo kako je to izgledalo u njihovom slučaju.

- Nakon završene prve godine srednje školepopunjavali smo upisnicu da će nastaviti školovanje. Kupuje se u Službenom glasniku ili bolje snabdevenim knjižarama. Sledeće godine, nakon završene druge godine, nismo popunjavali - ako se niko nije javio da će da se ispiše, škola automatski smatra da se školovanje nastavlja. Sada, kada je punoletan, sam popunjava istu upisnicu - kaže ona.

Ovako izgleda upisnica koju pojedine škole traže za nastavak školovanja:

Prijava za upis učenika u srednju školu Foto: Mondo

Dodaje da joj je tada objašnjeno da je razlog to što srednje obrazovanje u Srbiji nije obavezno. Slično iskustvo podelila je i majka učenice Srednje turističke škole na Novom Beogradu.

Kako nam je rekla, razredni starešina je u Viber grupi obavestio roditelje da prilikom preuzimanja svedočanstva obavezno ponesu popunjenu upisnicu za drugi razred.

- Nisu potrebna nikakva druga dokumenta. Škola već ima svedočanstvo o završenom prvom razredu i izvode koje su deca donela prilikom upisa, tako da smo nosili samo upisnicu, koja u knjižarama košta oko 20 dinara - navela je ona.

Praksa, međutim, nije ista u svim školama. Pojedine srednje škole svake godine organizuju formalan upis učenika u naredni razred i objavljuju termine za predaju upisnica, dok druge smatraju da učenik automatski nastavlja školovanje ukoliko se ne ispiše.