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Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je za RTS da se obustava ovog sistema ne razmatra.

Zvaničnici Evropske unije smatraju da sistem ulaska i izlaska nije savršen, ali njegova potpuna obustava nije moguća.

Aleksandar Seničić je istakao da su gužve i dalje najveće na graničnim prelazima ka Grčkoj, Hrvatskoj i drugim popularnim turističkim destinacijama.

Ipak, ističe da je situacija na grčkim drumskim prelazima znatno bolja nego prošle godine.

- Poslednjih dana vidimo da, kada su velike gužve, najveći broj prelaza je otvoren. Sve trake rade, radi veći broj ljudi nego prošle godine, a turistički autobusi više ne predstavljaju tako veliki problem - navodi Seničić.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Objašnjava da je na aerodromima situacija složenija zbog nedostatka zaposlenih i tehničke opreme.

- Na aerodromima, nažalost, ne postoji dovoljan broj kadrova. S druge strane, tehnički aerodromi nisu do kraja dovoljno dobro opremljeni - kaže Seničić i dodaje da Grčka privremeno suspenduje primenu sistema kada se stvore velike gužve.

Evropska unija ipak nespremna

Smatra da je najveći problem to što je sistem uveden bez dovoljno dobre pripreme.

- Požurilo se, tehničko rešenje je dosta loše, ljudi nisu dovoljno dobro obučeni i nemamo dovoljno tehnike na samim graničnim prelazima - ističe Seničić.

Foto: Gemini ilustracija

Podseća da će do kraja godine ili početkom naredne biti uveden i sistem ETIAS, koji neće zameniti postojeće biometrijske kontrole, već će predstavljati posebno odobrenje za putovanje u zemlje Evropske unije.

Putnicima savetuje da koriste alternativne granične prelaze i izbegavaju najopterećenije termine.

- Ne moramo svi da idemo u isto vreme i ne moramo svi da prelazimo na isti prelaz. Put kreće onog trenutka kad uđemo u auto. Tad kreće odmor, a ne kad stignemo na plažu - poručio je Seničić.