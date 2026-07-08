Slušaj vest

Turisti koji letuju na crnogorskom primorju uznemirili su se nakon što je u blizini plaže Maljevik kod Sutomoraprimećena velika meduza, a fotografija neobičnog morskog stvorenja izazvala je brojna pitanja na društvenim mrežama.

Prema objavi Instagram stranice "podgorički vremeplov", najverovatnije je reč o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najčešćih većih vrsta koje nastanjuju Jadran, čiji ubod uglavnom nije opasan po život, ali može izazvati neprijatne reakcije na koži.

Na pomenutoj Instagram stranici je objavljena fotografija meduze koju su, kako navode, poslali čitaoci nakon što su je uočili u blizini plaže Maljevik u Sutomoru.

Uz fotografiju su postavili pitanje koje zanima mnoge kupače:

- Koja je ovo vrsta meduze i koliko je opasna?

Prema navodima iz objave, na osnovu izgleda meduze pretpostavlja se da je reč o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najčešćih većih meduza koje se mogu videti u Jadranskom moru.

Kako se ističe, njen ubod u većini slučajeva nije životno ugrožavajući, ali može izazvati neprijatne simptome, među kojima su:

pečenje i bol na mestu kontakta,

crvenilo kože,

svrab ili blaža alergijska reakcija.

U objavi se dodaje da osobe koje su osetljive ili sklone alergijama mogu razviti izraženije simptome, zbog čega bi u tom slučaju trebalo potražiti medicinsku pomoć.

Autori objave posebno upozoravaju kupače da ne dodiruju meduze, čak ni kada su nasukane na obalu, jer njihove žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon uginuća.