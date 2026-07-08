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Klimatizacija u Evropi više nije luksuz već uslov za goli opstanak, ali dok uplašeni građani panično strahuju od letnjih restrikcija struje i ubrzanog globalnog zagrevanja, vodeći stručnjaci poručuju - smirite emocije.

Pavel Lahman, predsednik Poljske organizacije za razvoj tehnologije toplotnih pumpi, raskrinkava dežurne mitove i zablude i otkriva zašto masovna upotreba klima-uređaja nije pretnja, već istorijska šansa za modernizaciju elektro-mreže i spas naših gradova od tropskog pakla.

Zabluda 1: "Masovno paljenje klima dovešće do totalnog kolapsa i letnjeg nestanka struje"

Jedan od najvećih strahova koji se svako leto širi među građanima jeste da će elektroenergetski sistem doživeti krah jer milioni klima uređaja rade istovremeno na tropskim temperaturama. Zvuči logično i zastrašujuće, ali istina je potpuno drugačija.

Scenario opšteg letnjeg "blekauta" je previše pojednostavljen i nerealan. Klimatizacija je potpuno predvidivo, sezonsko i upravljivo opterećenje. Što je najvažnije, njen rad se idealno poklapa sa periodom maksimalne proizvodnje struje iz solarnih panela. Tokom najvrelijih, sunčanih dana, kada klime vuku najviše struje, fotonaponski sistemi rade punom parom i daju ogroman doprinos mreži. Problem, dakle, nije globalni nedostatak struje, već slaba lokalna seoska ili gradska mreža koja na pojedinim mestima nije projektovana za toliko uređaja odjednom, što je problem elektrodistribucije, a ne same klime.

Nepravilno korišćenje klima uređaja i nagli prelazi iz rashlađenih u vruće prostorije mogu izazvati glavobolju, ukočenost i probleme sa disanjem, upozoravaju stručnjaci Foto: Shutterstock

Zabluda 2: "Klime izbacuju vreo vazduh napolje i tako direktno ubrzavaju globalno zagrevanje"

Dežurni ekološki skeptici i kritičari moderne tehnologije često optužuju klima uređaje da su direktni krivci za klimatsku katastrofu jer "greju spoljni vazduh" dok hlade unutrašnjost. Međutim, mešanje lokalnog transfera toplote i globalnog zagrevanja je klasično neznanje i brkanje pojmova.

Klima uređaj (koji je u osnovi toplotna pumpa vazduh-vazduh) funkcioniše tako što samo izbacuje višak toplote izvan zgrade. To je čist lokalni prenos energije. Analogno tome, kada isti taj uređaj zimi prebacite na režim grejanja i on uzima toplotu iz spoljnog vazduha da bi ugrejao sobu, to ne znači da on "zaustavlja globalno zagrevanje" i hladi planetu. Radi se o trenutnom i lokalnom transferu, a ne o promeni globalnog klimatskog bilansa Zemlje.

Zabluda 3: "Klime su glavni krivci za neizdržive paklene vrućine u gradskim jezgrima"

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Svi znamo za efekat takozvanih urbanih toplotnih ostrva - situaciju gde je u centrima gradova temperatura i do nekoliko stepeni viša nego u prirodi. Mnogi upiru prstom u stotine klima uređaja koji zuje na fasadama, tvrdeći da oni prave taj pakao. I ovde se radi o velikoj zabludi u kojoj se krivi posledica, a ne uzrok.

Klimatizacija jeste jedan mali deo te slagalice, ali nikako njen glavni uzrok. Urbana toplotna ostrva nastaju zbog katastrofalne urbanistike: ogromne količine betona, asfalta, tamnih krovova, nedostatka drveća i parkova, kao i slabe ventilacije u uskim ulicama. Rešenje ovog problema nije zastrašivanje građana i odricanje od klima uređaja, već bolje projektovanje gradova - unošenje više zelenila, svetlih fasada, pasivnih rešenja i kvalitetne izolacije zgrada, gde će klima biti samo pametan dodatak, a ne jedini spas od loše arhitekture.