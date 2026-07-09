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U Srbiji će danas prevlađivati sunčano i toplo vreme, a samo se još ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slaba kiša. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Zatim će narednih dana preovlađivati sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije - najavio je RHMZ i precizirao da se u petak očekuje pretežno sunčano vreme sa najnižim temperaturama od 10 do 17 stepeni, a najvišim od 28 do 30 stepeni.

Vremenska prognoza za vikend

Za vikend toplo vreme Foto: Jakov Milošević

Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo.

- Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko – planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

- U nedelju pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdskoplaninskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 28 do 31 stepen.

U periodu od 13. do 17. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Biometeorološka prognoza Pobolјšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom do kraja nedelje najavljuje promenljivo oblačno vreme uz sunčane intervale i moguću ređu pojavu pljuskova.