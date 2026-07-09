Ovi delovi Srbije su na udaru pljuskova: Detaljna prognoza Marka Čubrilo - Označio tačan datum kada se sve menja
U Srbiji će danas prevlađivati sunčano i toplo vreme, a samo se još ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slaba kiša. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Zatim će narednih dana preovlađivati sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije - najavio je RHMZ i precizirao da se u petak očekuje pretežno sunčano vreme sa najnižim temperaturama od 10 do 17 stepeni, a najvišim od 28 do 30 stepeni.
Vremenska prognoza za vikend
Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo.
- Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko – planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena - navodi RHMZ i dodaje:
- U nedelju pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdskoplaninskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 28 do 31 stepen.
U periodu od 13. do 17. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Pobolјšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.
Prognoza Marka Čubrila
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom do kraja nedelje najavljuje promenljivo oblačno vreme uz sunčane intervale i moguću ređu pojavu pljuskova.
- Sledeće nedelje bi verovatnoća pljuskova malo porasla i u nizijama dok bi temperature vazduha bila u manjem padu i trebala bi se kretati od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Od 14. pa do 20. jula su uglavnom očekuje toplije i suvo vreme. Maksimumi ne bi trebali odlaziti u ekstremno visoke vrednosti i uglavnom bi se kretali od 26 do 34 stepena Celzijusa, a u zaleđu Jadrana oko 37 stepeni Celzijusa. Osveženje uz padavine je moguće oko 20. jula. Nastavlja se umeren tip leta i za sada sve do kraja meseca velike vrućine nisu vidljive - zaključio je Čubrilo.