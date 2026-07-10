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Ponekad je dovoljan samo jedan trenutak da se ceo život sruši kao kula od karata. Upravo takvu priču donosi ispovest koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Prema navodima autora objave, muškarac je tek nakon godina, sasvim slučajno tokom lekarskih pregleda zbog zdravstvenih problema, saznao da dvoje dece koje je odgajao i bezuslovno voleo navodno nisu njegova.

Saznao da deca nisu njegova

- Mom kumu njegova žena rodila je dvoje dece, nijedno nije njegovo. I to je saznao kada su deca imala sedam i četiri godine, sasvim slučajno tokom pretraga zbog svojih zdravstvenih problema - napisao je jedan korisnik mreže Threads.

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Odgovor njegove supruge sve je šokirao.

"Nemam pojma, nije moguće"

- "Pa kako, zašto, zbog čega?" Njen odgovor: "Nemam pojma, nije moguće". Zamisli koja tragedija. Decu je napravio čovek koji je najstarijeg sina u crkvi držao na krštenju. Doza morala i poštenja na nivou temperature u hladnjači -45C. Od same smrti gore je ako oženiš zlu ženu

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Ova objava otvorila je brojna pitanja o izdaji, poverenju i bolnim istinama koje mogu promeniti sudbinu čitave porodice.

"Najodvratniji oblik prevare"

- U celoj ovoj priči najveću cenu će platiti deca. Godinama je živela u laži, prevarila muža i dozvolila da veruje da odgaja svoju decu, iako nisu njegova. To nije obična prevara, to je izdaja koja ruši ceo njegov život. Prevaru mnogi možda nekada i oproste. Ali lagati muškarca o očinstvu i oduzeti mu pravo da zna istinu o sopstvenoj porodici je nešto što je gotovo nemoguće oprostiti. Ovo je jedan od najodvratnijih oblika prevare koje partner može da priredi drugom - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini su posumnjali u istinitost ove objave.

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