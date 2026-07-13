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Ministarstvo prosvete održalo je danas konferenciju u Vladi Srbije povodom uspešno realizovanog završnog ispita i upisa u srednje škole, a tokom iste pomoćnica ministra za srednje obrazovanje, Danka Nešović, potvrdila je kako od 1. septemobra srpski jezik postaje obavezan predmet za sve učenike iz inostranstva, kao i zašto je ovo važan korak za srpsku prosvetu.

Kako je pomoćnica navela, ovo se dešava prvi put u istoriji srpskog obrazovanja, a jako je bitno kako vi se strani učenici što pre integrisali u naše društvo, te da je to praksa koja se u mnogim državama odavno poštuje.

Srpski jezik kao obavezni predmet

- Što se tiče srpskog jezika za strance, prvi put u istoriji srpskog obrazovanja da smo to uveli. Nephodno je da ih što pre integrišemo u naš sistem. Uvođenje srpskog jezika biće obavezni predmet za strane državljane. Od 1. septembra imaćesrpski jezik kao obavezni predmet. Moraju da dobiju pozitivnu ocenu u junu iz srpskog jezika ako žele da nastave školovanje. Jako je bitno da pohađaju nastavu. Dakle, smatramo da je to izuzetno i jako bitno. Srpski za strance će predavati nastavnici sa posebnom obukom za srpski jezik kao strani jezik - objasnila je pomoćnica.

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Ona je govorila i o novim profilima koji čekaju srednje stručne škole.

- Što se tiče novih profila, ona se tiču srednjih stručnih škola. Tražili smo da nam dostave po 3 projektovana zanimanja koja će biti potrebna u narednom periodu. Svaka stručna zajednica treba da nam dostavi te profile. Mnoge stvari se menjaju vremenom. Škole moraju da shvate da su sada svi na tržištu rada i škole. Imamo i nedostatak učenika, svi se bore za učenike, nešto što bi učenike moglo da privuče - kazala je.

Završni ispit za osmake protekao je regularno i bez većih primedbi, a do sada je u srednje škole upisano 57.780 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja.

Dejan Vuk Stanković ocenio je za RTS da je ovogodišnji završni ispit protekao u najboljem mogućem redu i da su sve institucije uključene u organizaciju uspešno koordinisale ceo proces.

- Po prvi put smo imali ovako složen sistem organizacije u kojem su učestvovali Ministarstvo prosvete, školske uprave, škole, Kancelarija za IT, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pošta Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahvaljujući dobroj koordinaciji nije bilo primedbi na regularnost ispita - rekao je Stanković.

Ministar prosvete je naveo da su rezultati završnog ispita na nivou prošlogodišnjih, uz nešto bolji uspeh iz matematike i izbornog predmeta, dok su rezultati iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, bili nešto slabiji.

- Kada se rezultati posmatraju u celini, nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodne godine - istakao je ministar.

Popunjeno više od 57.000 mesta, sledi treći upisni krug

Prema njegovim rečima, do sada je upisano 57.780 učenika, dok je u srednjim školama bilo ponuđeno ukupno 64.400 mesta.

- Preostaje još treći upisni krug, u kojem očekujemo da će većina preostalih učenika upisati željene škole - naveo je Vuk Stanković.

Najveće interesovanje za gimnazije, medicinu i tehničke škole

Ministar je rekao da su gimnazije i ove godine bile najtraženije, a veliko interesovanje vladalo je i za medicinske škole, elektrotehniku i tehničke obrazovne profile koji omogućavaju brže zapošljavanje.

S druge strane, kako je naveo, interesovanje za IT odeljenja bilo je nešto manje.

- Veštačka inteligencija u velikoj meri menja oblast programiranja, a u programima IT odeljenja godinama nije bilo značajnijih inovacija - istakao je Stanković.

Posebno je izdvojio Matematičku gimnaziju, gde su se za jedno mesto prijavljivala dva kandidata, kao i veliko interesovanje za Karlovačku i Filološku gimnaziju, naročito za odeljenja na španskom i italijanskom jeziku.

Šest novih obrazovnih profila, najtraženiji tehničar mehatronike

Ministar je najavio da će Ministarstvo nastaviti sa uvođenjem novih obrazovnih profila, podsećajući da je ove godine uvedeno šest novih.

Dejan Vuk Stanković Foto: Ministarstvo Prosvete

- Na tri nova profila popunjena su sva mesta, na dva više od 80 odsto, dok je najmanje interesovanja bilo za profil šumar-uzgajivač - rekao je Vuk Stanković.

Kao najtraženiji novi profil izdvojio je tehničara mehatronike, za koji je, kako je naveo, veliko interesovanje zbog razvoja automobilske industrije u Srbiji.

Potrebna veća podrška dualnom obrazovanju

Govoreći o dualnom obrazovanju, Vuk Stanković je ocenio da bi domaće kompanije trebalo u većoj meri da se uključe u ovaj sistem.

- Strane kompanije, posebno nemačke, mnogo više koriste mogućnosti dualnog obrazovanja. Voleo bih da i domaća privreda pokaže veći interes, jer je reč o modelu koji povezuje obrazovanje i potrebe tržišta rada - naveo je resorni ministar.

Podsetio je da je za upis u srednje stručne škole ponuđeno oko 200 obrazovnih profila iz 16 područja rada, koji su, kako je istakao, usklađeni sa potrebama privrede.

Učenici koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, moći će to da učine sredinom avgusta.

Kurir/Telegraf.rs/ RTS