Velika promena čeka ove đake od 1. septembra: Ministar otkrio i koji je najtraženiji novi smer u školama, tri profila već potpuno popunjena!
Ministarstvo prosvete održalo je danas konferenciju u Vladi Srbije povodom uspešno realizovanog završnog ispita i upisa u srednje škole, a tokom iste pomoćnica ministra za srednje obrazovanje, Danka Nešović, potvrdila je kako od 1. septemobra srpski jezik postaje obavezan predmet za sve učenike iz inostranstva, kao i zašto je ovo važan korak za srpsku prosvetu.
Kako je pomoćnica navela, ovo se dešava prvi put u istoriji srpskog obrazovanja, a jako je bitno kako vi se strani učenici što pre integrisali u naše društvo, te da je to praksa koja se u mnogim državama odavno poštuje.
Srpski jezik kao obavezni predmet
- Što se tiče srpskog jezika za strance, prvi put u istoriji srpskog obrazovanja da smo to uveli. Nephodno je da ih što pre integrišemo u naš sistem. Uvođenje srpskog jezika biće obavezni predmet za strane državljane. Od 1. septembra imaćesrpski jezik kao obavezni predmet. Moraju da dobiju pozitivnu ocenu u junu iz srpskog jezika ako žele da nastave školovanje. Jako je bitno da pohađaju nastavu. Dakle, smatramo da je to izuzetno i jako bitno. Srpski za strance će predavati nastavnici sa posebnom obukom za srpski jezik kao strani jezik - objasnila je pomoćnica.
Ona je govorila i o novim profilima koji čekaju srednje stručne škole.
- Što se tiče novih profila, ona se tiču srednjih stručnih škola. Tražili smo da nam dostave po 3 projektovana zanimanja koja će biti potrebna u narednom periodu. Svaka stručna zajednica treba da nam dostavi te profile. Mnoge stvari se menjaju vremenom. Škole moraju da shvate da su sada svi na tržištu rada i škole. Imamo i nedostatak učenika, svi se bore za učenike, nešto što bi učenike moglo da privuče - kazala je.
Završni ispit za osmake protekao je regularno i bez većih primedbi, a do sada je u srednje škole upisano 57.780 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja.
Dejan Vuk Stanković ocenio je za RTS da je ovogodišnji završni ispit protekao u najboljem mogućem redu i da su sve institucije uključene u organizaciju uspešno koordinisale ceo proces.
- Po prvi put smo imali ovako složen sistem organizacije u kojem su učestvovali Ministarstvo prosvete, školske uprave, škole, Kancelarija za IT, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pošta Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahvaljujući dobroj koordinaciji nije bilo primedbi na regularnost ispita - rekao je Stanković.
Ministar prosvete je naveo da su rezultati završnog ispita na nivou prošlogodišnjih, uz nešto bolji uspeh iz matematike i izbornog predmeta, dok su rezultati iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, bili nešto slabiji.
- Kada se rezultati posmatraju u celini, nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodne godine - istakao je ministar.
Popunjeno više od 57.000 mesta, sledi treći upisni krug
Prema njegovim rečima, do sada je upisano 57.780 učenika, dok je u srednjim školama bilo ponuđeno ukupno 64.400 mesta.
- Preostaje još treći upisni krug, u kojem očekujemo da će većina preostalih učenika upisati željene škole - naveo je Vuk Stanković.
Najveće interesovanje za gimnazije, medicinu i tehničke škole
Ministar je rekao da su gimnazije i ove godine bile najtraženije, a veliko interesovanje vladalo je i za medicinske škole, elektrotehniku i tehničke obrazovne profile koji omogućavaju brže zapošljavanje.
S druge strane, kako je naveo, interesovanje za IT odeljenja bilo je nešto manje.
- Veštačka inteligencija u velikoj meri menja oblast programiranja, a u programima IT odeljenja godinama nije bilo značajnijih inovacija - istakao je Stanković.
Posebno je izdvojio Matematičku gimnaziju, gde su se za jedno mesto prijavljivala dva kandidata, kao i veliko interesovanje za Karlovačku i Filološku gimnaziju, naročito za odeljenja na španskom i italijanskom jeziku.
Šest novih obrazovnih profila, najtraženiji tehničar mehatronike
Ministar je najavio da će Ministarstvo nastaviti sa uvođenjem novih obrazovnih profila, podsećajući da je ove godine uvedeno šest novih.
- Na tri nova profila popunjena su sva mesta, na dva više od 80 odsto, dok je najmanje interesovanja bilo za profil šumar-uzgajivač - rekao je Vuk Stanković.
Kao najtraženiji novi profil izdvojio je tehničara mehatronike, za koji je, kako je naveo, veliko interesovanje zbog razvoja automobilske industrije u Srbiji.
Potrebna veća podrška dualnom obrazovanju
Govoreći o dualnom obrazovanju, Vuk Stanković je ocenio da bi domaće kompanije trebalo u većoj meri da se uključe u ovaj sistem.
- Strane kompanije, posebno nemačke, mnogo više koriste mogućnosti dualnog obrazovanja. Voleo bih da i domaća privreda pokaže veći interes, jer je reč o modelu koji povezuje obrazovanje i potrebe tržišta rada - naveo je resorni ministar.
Podsetio je da je za upis u srednje stručne škole ponuđeno oko 200 obrazovnih profila iz 16 područja rada, koji su, kako je istakao, usklađeni sa potrebama privrede.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, moći će to da učine sredinom avgusta.
Kurir/Telegraf.rs/ RTS