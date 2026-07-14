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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas povodom problema građana koji žive u pograničnim područjima sa Evropskom unijom, nastalih usled primene „Entry/Exit- EES“ sistema Evropske unije, da Srbija ova pitanja rešava na svim nivoima, bilateralno, kao i da je juče razgovarao sa hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem o rešenju pitanja meštana sela Neštin i Vizić na granici sa Republikom Hrvatskom.

Ministar je poručio i da se u javnosti ne iznose neozbiljne i neodgovorne izjave o tome da je Srbija ta koja izaziva ove probleme, ocenivši ih kao apsolutno netačne.

"Uvođenje sistema kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije, koji je počeo da se primenjuje pre više meseci doneo je određene probleme ne samo našim građanima već i građanima čitavog regiona. Jedan od tih problema jesu i profesionalci koji se bave poslom koji podrazumeva duži boravak u Evropskoj uniji od onog koji je predviđen od 180 dana. To su na primer vozači kamiona i ta profesija već ima mnogo problema i tu su oni ujedinjeni u celom regionu.

Međutim, postoji i druga vrsta problema, a to su ljudi koji žive pored granice sa Evropskom unijom i koji svakodnevno ili prolaze kroz zemlje Evropske unije ili odlaze na rad. Praktično, njima nije moguće da normalno žive i rade uz jednu takvu ograničavajuću okolnost, a to je da mogu da budu samo 180 dana.

Mi smo imali takve probleme, takve slučajeve gotovo na svim granicama Evropske unije. Rešavamo ih bilateralno. Aktuelni problem jeste nekoliko sela, konkretno, dva sela- Neštin i Vizić, koja se nalaze na granici sa Hrvatskom i koja zbog, kao što znate, sve zemlje koje su članice Evropske unije nekada nisu bile u Jugoslaviji, a Hrvatska je bila u Jugoslaviji. Bila je administrativna linija, nije bila državna granica, nije bio prelaz granice, i oni svakodnevno putuju, da ne bi išli daleko, okolnim putevima ka Bačkoj Palanci, prolaze da idu u školu, poljoprivrednici da obavljaju poljoprivredne radove i tako dalje.

Pošto je sada počelo zaustavljanje, da im se ne dozvoljava više prolaz kroz Hrvatsku, zamolio me je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, a mi smo to pitanje već više puta inače pokretali, zamolio me je da razgovaram sa svojim kolegom. Ja sam razgovarao juče sa hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Božinovićem i ukazao mu na taj problem.

Inače, kada naše vlasti u Beogradu, počev od predsednika Republike, predsednika Vlade, ministara Đurića i Starovića razgovaraju sa vlastima u Briselu, svi ih upućuju da ta pitanja rešavamo bilateralno. Taj problem nije do Srbije i ovaj problem ne prave naši granični organi. Reč je o pravilima i propisima koji su počeli da se primenjuju u Evropskoj uniji i koje u određenim segmentima imaju štetne posledice ne samo po naše građane, već i po građane drugih država koje nisu članice Evropske unije.

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Što se tiče toga, očekujem, ministar Božinović je obećao da će u toku dana razgovarati sa svojim saradnicima na koji način može da se reši taj problem, nekim bilateralnim dogovorima, kako da oni imaju određene propusnice kako bi mogli nesmetano da žive i rade u tim uslovima. Ako sve bude kako je rečeno, očekujem da će taj problem uskoro biti rešen.

Želim da poručim ljudima koji daju odgovarajuće izjave, da ne daju neozbiljne i neodgovorne izjave da niko iz države se time ne bavi i nije ni sa kim razgovarao. Kao što sam rekao, ne samo ja, mene su zamolili da i ja razgovaram sa svojim kolegom, ministar Đurić je već razgovarao sa svojim kolegom, ministrom spoljnih poslova, Starović takođe sa svojim kolegama i svi drugi su se bavili tim pitanjima. Ako neko želi da sada predstavi da je to problem koji izaziva Srbija, to je apsolutno netačno i molim da ne daju netačne izjave.

Mi ćemo, što se tiče nas, uraditi sve što možemo da zaštitimo naše građane, ali uzrok toga jesu propisi Evropske unije i to je suština. Tako je i u drugim pitanjima, kao što je pitanje prevoznika, odnosno vozača kamiona", izjavio je ministar Dačić.