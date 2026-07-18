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Mnogi ljudi, u potrazi za rešenjem problema, utehu i pomoć traže kod vračara, gatara i raznih vidovnjaka, često ne razmišljajući o posledicama i novcu koji ostavljaju.

O ovoj temi govorio je i arhimandrit Hrizostom Nešić, koji je upozorio na opasnosti odlaska kod vračara, gatara i bioenergetičara, ističući da ljudi pomoć treba da traže kroz veru i molitvu.

"To je opasno"

- Da vam kažem da je mnogo opasno, i nije spasonosno, i nije korisno za društvo, već je mnogo opasno da se ide kod vračara, gatara, bioenergetičara i da se gleda horoskop. Tako da svaki problem koji čovek ima treba da rešava tako što će da posti, da se Bogu moli, i da dolazi u crkvu da ispovedi grehe, i da traži od sveštenika da mu čita molitve - istakao je on.

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Postoje molitve koje se zovu vračevske molitve, za isceljenje od zlih duhova i od svake nemoći.

"U raju nije bilo bolesti"

- Eto, to da znate. I onda, kad sam bio sad kod doktora kardiologa, i moj doktor meni kaže da meni srce nije dobro zbog grehova mojih, a čovek je pobožan. I to je tačno: u raju nije bilo bolesti, niti će da bude. I da bi čovek bio zdrav, treba da se pokaje i očisti od svakog greha, znanog i neznanog, javnog i tajnog - naveo je arhimandrit Hrizostom i dodao:

- Tako da znate da je put ka isceljenju. Još mi moj kardiolog kaže, ide na Svetu Goru da leči monahe. I tamo ih je lečio, i došli dva starca, i sad je on mislio da će da mu se zahvale posle tretmana. A oni kažu: "Hvala ti, Gospode, za bolest, pomozi mi da i očisti me i oprosti mi grehe, i daj mi snagu da trpim." Za sve treba blagodariti Bogu.