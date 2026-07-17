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Toplotni talasi obaraju rekorde, a posle tropskih vrućina sve češće stižu grad i snažni pljuskovi. Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja jula.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će danas biti jedan od najtoplijih dana u julu, ali da temperature neće dostići one iz juna.

- U Beogradu danas i sutra oko 35, u nekim mestima Srbije 36, eventualno 37, ali u rasponu od 32 do 36, dok ne stignu oblaci da ohlade malo atmosferu - rekao je Todorović za RTS.

Kako je dodao, prvi znak promene vremena očekuje se već sutra ujutru, a prava promena vremena stići će u noći između subote i nedelje i da se tada očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

- Onda će da bude u nedelju pad temperature za dva, tri stepena, a u ponedeljak još za tri, četiri stepena, tako da bi čitava naredna sedmica, od 20. do 25. jula, biće ispod 30 maksimalna temperatura - objasnio je Nedeljko Todorović.

Istakao je da je reč o prosečnim vrednostima za jul.

Govoreći o jutarnjim temperaturama, Todorović je rekao da će se kretati oko 20 stepeni.

- Beograd je tu malo izuzetak, on skače zbog takozvanog toplotnog ostrva, betona, saobraćaja, grejanja na klimu koja hladi stanove, a greje atmosferu - rekao je Todorović.

RHMZ izdao upozorenje na nepogode Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i noću, zatim u nedelјu uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U Prijepolju juče palo 40 milimetara kiše

Često tokom leta, nakon talasa visokih temperatura uz zahlađenje dođe i do nevremena. Nedeljko Todorović rekao je da je i juče zabeležen hladniji prodor u temperaturnom polju, ali i da je bilo pljuskova sa grmljavinom na zapadu i delovima južne i centralne Srbije.

- Na području jugozapadne Srbije, kod Prijepolja i u samom Prijepolju i u tim okolnim mestima je bio žestok pljusak. Dobio sam informaciju od svog prijatelja koji živi tamo, a koji se bavi malo tim merenjima, da je na njegovom mernom mestu palo 40 milimetara kiše, što se smatra jačim pljuskom, ali na okolnim brdima poneka kap. To je karakteristika letnjih pljuskova, negde napravi bujicu, a negde ostane suvo - objasnio je Todorović.

Ipak, kako navodi, padavina je i dalje malo, pošto su prosečne vrednosti daleko više.

Nedeljko Todorović je objasnio i zbog čega nakon vrućina dolazi do pljuskova, a ponekad i vremenskih nepogoda.

- Na severnoj hemisferi Zemlje postoje izvorišne zone sa ciklonima. To je severni Atlantik, Grenland, severna Kanada, a postoje cikloni i ovde, Skandinavija, Istočna Evropa. Ti cikloni prodiru sa Atlantika. U principu, kada je leto idu više preko Severne i Srednje Evrope, kada je zima idu više preko Sredozemlja. I tako imaju serije tih ciklona, svaki peti, šesti dan naiđe neki takav ciklon, donese oblake, kišu, pljuskove, zahlađenje, a između ta dva prodora tih ciklona, postoji visok pritisak, anticiklon, kao onaj što je u junu dao duži period ekstremno visokih temperatura u Zapadnoj Evropi, a i kod nas je dao pet dana onih visokih temperatura - istakao je Todorović.

Dodao je da kada naiđe ciklon sa Atlantika, on potisne topao vazduh i donese zahlađenje, što je, kako je istakao, karakteristika naše, umereno kontinentalne klime.

Todorović je rekao da mu se ne čini da su pljuskovi jači nego nekada, pošto posmatra podatke po kojima je uvek bilo takvih padavina.

Istakao je i da unapred može samo da se predvidi region u kojem će biti padavina, ali da je nemoguće predvideti da li će biti jačeg pljuska ili grada u nekom mestu, čak ni nekoliko sati pre padavina.

Kako se definiše toplotni talas

S druge strane, navodi da je malo lakše prognozirati toplotne talase.

- Toplotni talas, nastala je inflacija tog pojma. U principu se slažu ljudi da je to najmanje pet uzastopnih dana natprosečno visokom temperaturom, kod nas se to smatra pet i više stepeni iznad proseka i najmanje pet dana, a to danas i sutra nije ispunjeno. Onaj junski je ispunjen, a do kraja jula neće biti - naveo je Todorović.

Kada je reč o avgustu, Todorović je rekao da će biti topao i da se očekuje da će nekoliko dana biti do 35 stepeni, nakon čega sledi nekoliko dana sa temperaturom ispod 30 stepeni.

Istakao je da će jul ove godine u proseku biti za stepen niži nego prošle godine, a da isto očekuje i za avgust.

Kurir/ RTS