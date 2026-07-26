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U našem narodu postoje brojna verovanja vezana za crveno slovo i praznike, pa mnogi žive u ubeđenju da će ih Bog kazniti ukoliko upale veš mašinu. Pravo značenje praznika jeste učešće u svetoj liturgiji i molitvi, dok se svakodnevne obaveze usklađuju sa tim duhovnim pozivom kad god je to moguće.

Sveštenik Predrag Popović govorio je o radu na crveno slovo.

- Ima raznih verovanja u našem narodu, pa onda kažu ljudi: "E, oče, na taj dan se desilo ovo ili ono, neki su poginuli, neki se kupali, pa napravilo se to zlo..." Svetiteljski praznici, bilo koji da su, pogotovo crveno slovo, na taj dan kada je crveno slovo, različit je od svih ostalih dana po tome što se taj dan služi liturgija - objasnio je on u video-snimku na Instagramu.

"Ide se na liturgiju"

Kada se služi liturgija u hramu, onda se ide na liturgiju, a ne na kupanje ili bilo gde drugde, ističe on.

- Naši stari su to znali, i onda kada su imali da rade nešto u polju, a bio je svetac neki, oni su nekog iz kuće poslali da on ode u crkvu dok ovi ostali rade. Ti idi, moli se, a ostali će da rade. Kada su manastir Hilandar napadali gusari, i ljudi morali da se brane tamo od njih, njih nekoliko se molilo, ostali su ratovali i branili manastir. Ali neko treba da se moli, što kažu, za te ukućane, da to sve bude, kako treba - naveo je otac Predrag.

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Objasnio je da, ukoliko niko iz porodice nije u mogućnosti da ode na liturgiju, što je danas češći slučaj jer porodice nisu brojne kao nekada, posao treba započeti tek nakon završetka liturgije.

"Poljoprivrednici imaju blagoslov"

- Dok traje liturgija, nema tu, da kažemo tako, kupanja i nekih fizikalija i tako dalje. Poljoprivrednici su drugo, oni opet imaju blagoslov da rade i kad je crveno slovo i kad nije, s tim da odu u crkvu kada mogu i kada nema posla. Ako oni kažu: "Otac Peđa" ili neko tamo, dao je blagoslov poljoprivrednicima da rade svako crveno slovo kad treba, a oni ne idu u crkvu, e onda će i tu početi da se desetkuje. Zato, eto, da naučimo da crveno slovo znači da se ne radi, ne da bi se lenjstvovalo, nego da bi se posvetilo i otišlo na liturgiju - rekao je sveštenik.

Dodao je da, ukoliko neko nije u mogućnosti da ode na liturgiju, treba da pošalje nekog drugog člana domaćinstva da prisustvuje bogosluženju.

- Zato su bake išle stalno u crkvu. I učile drugu decu, i svoje unučiće, da i oni idu u crkvu kad je crveno slovo, i tako dalje. Uglavnom, pomolite se Gospodu, jer Sveti Prokopije ne davi ljude, niti pak Sveti Ilija, nego ljudi, eto, ne mare za Boga, i onda im to dođe kao neki podsetnik kad se tako nešto loše desi. Neka se Gospod svima smiluje i da nas umudri i nauči ljubavi svojoj - zaključio je.