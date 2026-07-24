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Mirjeta je iz rodne Albanije došla u Srbiju pre nekoliko godina i to zbog ljubavi, a sada ističe da ne bi nikuda išla, jer joj se upravo na Goliji nalazi sve što voli.

Iako se u početku sa mužem Đorđem, došavši kod njega na planinu, mnogo mučila i teško živela, sada su uspeli da izgrade svoju malu oazu mira. Iako su svašta preneli na svojim leđima, nikada nisu odustali jedno od drugog.

Nije znala reč srpskog

Kada je stigla na Goliju, nje znala jezik, običaje, bila je daleko od svoje porodice.

- Nisam ni sanjala da će moj život krenuti ovim putem. Rođena sam i odrasla u malom selu na jugu Albanije, gde su običaji i vera deo svakodnevnog života. Otkad znam za sebe poštovala sam našu tradiciju, a onda sam jednog dana srela Đorđa. Ljubav nas je spojila uprkos razlikama - priča Mirjeta.

Brak pun ljubavi sa 3 dece

Mirjeta i Đorđe danas su srećan par sa troje dece.

- Kada smo odlučili da se venčamo, znala sam da neće biti lako. Iskreno da vam kažem, moja porodica, naročito braća, naš brak nije odobravala, a njegovi su se u početku plašili kako će me selo prihvatiti.

I danas se sećam Đorđevih reči: "Neću te nikad terati da se odrekneš svoje vere, ali važno mi je da poštuješ mene i moje običaje". Obećala sam mu da ću pokušati - iskrena je Mirjeta.

Reči majke zabolele je do srži

Mirjeta i Đorđe venčali su se u septembru, a već u decembru porodica je slavila Nikoljdan.

- Prvi put sam se susrela sa slavom samo nekoliko meseci nakon što smo se uzeli. Nisam znala šta da očekujem. Porodica se okupila, svekrva je spremila ručak, ikona Svetog Nikole stajala je na čelu stola... Iz godine u godinu sve sam više učila. Sad ja pravim slavski kolač. Komšije me gledaju s poštovanjem. Svoje vere se nisam odrekla, ali zbog muža i dece danas i ja slavim zaštitnika porodice - ispričla je tada Mirjeta za "Prva TV" i dodala:

- Kada su čuli da sam počela da slavim slavu, bio je to udarac za moje. "Zar si zaboravila na svoje korene?", pitala me je majka preko telefona. "Šta je sledeće? Hoćeš li nas potpuno zaboraviti?". Te reči me bole, jer volim i svoju porodicu i svoj narod, ali sada imam novu porodicu, svoju, koja mi je najvažnija - zaključila Mirjeta za "Prva TV".

U međuvremenu, situacija se popravila, a Mirjetini roditelji i braća su, na kraju, prihvatili njenu ljubav sa Đorđem, videvši da su zaista srećni.

Kurir/Espreso/TV Prva