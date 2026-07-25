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Jedna majka upozorila je na potencijalno opasnu situaciju koju je doživela u jednom restoranu u bugarskom Nesebaru, nakon što je, uprkos prethodnom upozorenju da njeno dete ima ozbiljnu alergiju na mleko, poslužena hrana pripremljena sa maslacem.

Kako navodi, nesporazum zbog jezičke barijere mogao je da ima ozbiljne zdravstvene posledice, zbog čega apeluje na osobe sa alergijama da budu posebno oprezne prilikom naručivanja hrane u inostranstvu.

Ozbiljna alergija na mleko

- Želim da podelim svoje iskustvo iz restorana u Nesebaru kako bih upozorila druge.
Moje dete ima ozbiljnu alergiju na mleko i proizvode od mleka. Zbog toga sam pre poručivanja više puta naglasila konobarici da hrana ne sme da sadrži mleko, niti proizvode od mleka - napisala je ona u Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje".

Naručili su hleb i pečurke.

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Odgovornost osoblja

- Kada je hrana stigla, ispostavilo se da je hleb premazan maslacem, a pečurke pržene na maslacu. Na moje pitanje zašto nije upozorila, odgovorila je: "Rekla sam da je sa maslo." Kao stranac ne moram da znam da njihova reč "maslo" znači kravlji maslac, niti je bezbedno pretpostaviti da će svaki gost to znati. Kada neko jasno kaže da ima alergiju na mleko, odgovornost osoblja je da upozori da jelo sadrži mlečne proizvode ili da ponudi bezbednu alternativu - naglasila je ova majka.

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Alergijske reakcije mogu biti veoma ozbiljne

Na sreću, nije došlo do težih posledica.

- Alergijske reakcije kod nekih ljudi mogu biti veoma ozbiljne, pa čak i životno ugrožavajuće.
Ovu objavu pišem da upozorim sve koji imaju alergije da budu izuzetno oprezni i da, ako putuju u inostranstvo, traže da im se jasno potvrdi da hrana ne sadrži mlečne proizvode - zaključila je.

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