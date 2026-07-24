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Nakon što je oko 200 putnika Lord travel iz Niša ostalo bez uplaćenih putovanja zbog blokade računa, iz pomenute agencije tvrde da rade na utvrđivanju konačnog broja oštećenih i da se nadaju da će svi putnici biti obeštećeni.

Navode da će, nakon postupanja Turističke inspekcije i utvrđivanja insolventnosti, biti aktivirana polisa osiguranja od 50.000 evra, dok odbacuju bilo kakvu nameru prevare i ističu da su do problema doveli loši poslovni potezi i teška turistička sezona.

Aranžmani neće biti realizovani

Podsetimo, putnici koji su uplatili letovanja preko turističke agencije Lord travel iz Niša ostali su u šoku nakon što su dobili obaveštenje porukom da njihovi aranžmani neće biti realizovani.

Oko 200 putnika Lord travel iz Niša ostalo bez uplaćenih putovanja Foto: Kurir.rs/M.S.

Posebno je zanimljivo ili sumnjivo, kako ko tumači, što je istog dana kada je došlo do blokade osnovana nova agencija na istoj adresi.

Iz agencije Lord travel navode za Kurir da još uvek ne mogu da saopšte konačan broj putnika koji neće moći da realizuju svoja putovanja, ali da rade na prikupljanju svih podataka koje će dostaviti Turističkoj inspekciji. Kako ističu, pre nego što su obavestili putnike, konsultovali su se sa inspekcijom o daljim koracima.

Inspekcijski nadzor u toku Foto: Kurir.rs/M.S.

- Potrebno je da utvrdimo tačan broj putnika kako bismo te podatke dostavili inspekciji. Pošto smo već imali inspekcijski nadzor sada oni treba da ustanove insolventnost i na taj način će se aktivirati polisa osiguranja od kojih će putnici biti obeštećeni - navode iz agencije.

Dodaju da imaju polisu osiguranja u iznosu od 50.000 evra i da veruju da će taj iznos biti dovoljan da putnicima bude vraćen uplaćeni novac, ali da se konačna procena ne može dati pre završetka postupka inspekcije.

Navode da su nudili aranžmane za Grčku, Kipar, Španiju i Italiju, koji su obuhvatali smeštaj sa prevozom ili samo smeštaj.

Loši poslovni potezi doveli do blokade

Kada je reč o blokadi računa, iz Lord travela tvrde da je račun ranije bio blokiran 2023. godine na svega dva dana.

- Konkretno na ovu situaciju su uticali loši poslovni potezi i teška godina - ističu.

Povodom registracije društva Lord tours na istoj adresi, iz agencije kažu da je ta firma registrovana ranije, a ne istog dana, sa drugačijom namenom i da nema plan da se bavi istim poslovanjem. Ocenjuju da je reč o lošem tajmingu zbog kojeg je javnost povezala dva slučaja.

- Žao nam je što je do ovoga došlo. Radimo dugi niz godina i nikada nije postojala namera da bilo koga prevarimo. Imamo veliki broj putnika koji su godinama putovali sa nama i koji i sada imaju razumevanja, jer znaju da ovo nije bilo sa bilo kakvim predumišljajem - poručuju iz Lord travel-a za Kurir.