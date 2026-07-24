Da li su za vreme postojanja SFRJ svi mogli da letuju

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Meštane i turiste koji borave na Šušanjskoj plaži u Baru ove sedmice neprijatno je iznenadilo izlivanje kanalizacije u more na najmanje dva mesta, zbog čega su svoje nezadovoljstvo podelili sa redakcijom "Vijesti", ali i na društvenim mrežama.

Iz Morskog dobra, međutim, ne odgovaraju na novinarska pitanja o ovom problemu.

Iz kanala ispod nekadašnjeg restorana "BB" i onog ispod nekadašnje "Amfore" u Šušnju ove sedmice moglo se videti izlivanje mutne tečnosti braon boje direktno u more, praćeno neprijatnim mirisom duž cele obale, u neposrednoj blizini zakupljenih plaža sa ležaljkama.

Plaža u Šušnju/Ilustracija Foto: Youtube Printscreen

"Došla sam da se kupam, ali pri silasku na plažu prvo što nas je dočekalo bio je smrad, pa mi je ubrzo, kada sam videla zamućenje vode u plićaku, bilo jasno o čemu se radi. Ovo je stvarno strašno, treba upozoriti ljude da se ne kupaju ovde jer može doći do neke zaraze", kazala je Baranka koja živi u Šušnju.

Dodala je da je ovaj problem postojao i prethodnih godina, ali da nije bio "ovako očigledan" i usred sezone.

Iako su građani rekli redakciji da su se pisanim putem obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, jer "nikoga nisu mogli da dobiju telefonom", iz Morskog dobra nisu odgovorili na pitanja redakcije da li su evidentirali izlivanje fekalne kanalizacije u Šušnju tokom ove letnje sezone i koje su konkretne mere preduzeli u okviru svojih nadležnosti radi zaštite obale i mora.

Nema odgovora ni na pitanje da li je Morsko dobro zbog izlivanja fekalnih voda obavestilo lokalne službe i institucije - Opštinu Bar, DOO "Vodovod i kanalizacija", Ekološku inspekciju ili druge organe, kao ni kakav je ishod te komunikacije.

Takođe nije odgovoreno ni da li su zbog izlivanja fekalne kanalizacije sprovedene vanredne analize kvaliteta morske vode na kupalištima u Šušnju i da li su rezultati pokazali odstupanja od propisanih standarda za bezbednost kupača, budući da su nedavno iz Morskog dobra obavestili javnost da je morska voda odličnog kvaliteta, iako stanje na terenu pokazuje izlivanje kanalizacije u more.

Ova pitanja dodatno je aktuelizovala objava u Fejsbuk grupi "Barski život", u kojoj su uglavnom strani državljani koji žive u Baru, i pokrenula raspravu o stanju na plaži u Šušnju.

Jedna korisnica je fotografijama prikazala tamnu i mutnu vodu koja se uliva u more, uz tvrdnju da se neprijatan miris oseća duž cele plaže.

U objavi se postavlja pitanje kojoj instituciji građani mogu da se obrate i ko je nadležan za kontrolu ovakvih pojava, uz izraženu zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora na jednoj od najposećenijih barskih plaža.

Komentari pokazuju da mnogi smatraju kako problem nije nov i da nadležne službe za njega već znaju, ali da reakcije izostaju. Deo učesnika rasprave navodi da je malo verovatno da će prijave doneti konkretne rezultate, dok drugi dele kontakte komunalne policije, državnih institucija i organizacija kojima se može uputiti prijava.

Nekoliko komentatora upozorava kupače da budu oprezni i savetuje im da ne gutaju morsku vodu zbog mogućeg rizika od zaraze. Pojedini tvrde da se lokalno stanovništvo godinama ne kupa na plažama u Baru i Šušnju, već bira druge lokacije koje smatra čistijim, poput Maljevika ili drugih udaljenijih plaža. Kao jedan od razloga lošijeg kvaliteta mora navode se blizina luke, gradska infrastruktura i velika koncentracija turista.

Rasprava je obeležena i brojnim sarkastičnim komentarima koji odražavaju nezadovoljstvo građana. Neki ironično poručuju da "ako se ljudi i dalje kupaju, onda je sve u redu", dok drugi ismevaju neefikasnost institucija ili ukazuju na to da se više pažnje posvećuje kažnjavanju ljudi zbog hodanja u kupaćim kostimima nego rešavanju ekoloških problema.

Pojedini učesnici rasprave proširuju temu i na druge komunalne probleme u Baru, navodeći da voda i u drugim delovima grada ima neprijatan miris, što dodatno doprinosi osećaju nepoverenja prema komunalnom sistemu.

Plaža u Baru Foto: RINA

Jedan od komentara podseća da Crna Gora ima dugoročnu obavezu usklađivanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa standardima Evropske unije do 2035. godine, uz napomenu da upravo zaštita životne sredine predstavlja jedan od najvećih izazova u procesu evropskih integracija.

Građani su izrazili zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora, nezadovoljstvo radom nadležnih institucija i uverenje da se problemi zaštite životne sredine ne rešavaju dovoljno brzo, uprkos njihovom značaju za zdravlje stanovništva i turističku sezonu.

Iz barskog lokalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" pre dva dana saopšteno je da je njihov tehnički sektor, radna jedinica "Održavanje i kanalizacija", sproveo redovne aktivnosti na održavanju kanalizacionog sistema, koje su obuhvatile čišćenje i proveru šahti i slivnika na unapred definisanim lokacijama, detekciju kvarova, sanacione radove na prijavljenim lokalitetima, kao i vraćanje terena u prvobitno stanje nakon završenih intervencija.