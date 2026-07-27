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Devojčica (13) iz Loznice završila je u bolnici nakon što ju je ubo stršljen i izazvao tešku alergijsku reakciju praćenu gušenjem. Zahvaljujući brzoj reakciji lekara i medicinskog osoblja u Loznici, njeno stanje je stabilizovano, a porodica je javno uputila reči zahvalnosti svima koji su učestvovali u njenom lečenju.

Devojčica je, prema rečima majke, bila životno ugrožena.

Životno ugrožena

- Ovom prilikom želim da se zahvalim dečjem dispanzeru u Loznici kao i Dečjoj bolnici u Loznici. Spasili su mi dete (13) koje je bilo životno ugroženo od ujeda stršljena. Prvo u dečjem dispanzeru joj je pružena adekvatna pomoć. Medicinska sestra je na šalteru čula za napad stršljena, odmah je detetu dala sirup od kog je odmah popuštalo gušenje - navela je majka.

Njena poruka objavljena je na Fejsbuk stranici "Loznica Grad".

Nastupilo gušenje

- U sekundi je detetu bilo bolje, onda ju je doktor pregledao i pustio kući što je sasvim ok. Dete je inače kod kuće pre odlaska lekaru, nakon ujeda stršljena popila antialergen ali je tad krenulo gušenje i odmah je otišla lekaru. Došla je kući, posle tri sata lek je popustio i opet je nastupilo gušenje. I opet odlazak lekaru po drugi put. Tu joj otiče grlo i jezik, dežurna doktorka odmah daje infuziju, ali ni to ne pomaže - navela je majka devojčice.

Ona dodaje da je devojčica potom upućena na Dečje odeljenje, gde je lekar odmah započeo lečenje, uključujući primenu injekcije i infuzije, kao i druge neophodne terapije, nakon čega ga je ćerka ubrzo pozvala iz bolnice i rekla da se oseća dobro.

Foto: Shtterstock

"Mama ne brini, dobro sam"

- Ostaje u bolnici. Ujutru je pregleda doktorka i vidi malo otečen jezik kod deteta, opet injekcija, opet infuzija... Znam, dete je na sigurnom, ali opet se plašim. Dete mi kaže: "Mama ne brini, dobro sam, svi su ovde mnogo dobri prema meni, svi me čuvaju".

Dalje navodi da je pozvala bolnicu i razgovarala sa dežurnom doktorkom, koja ju je umirila i potvrdila da je stanje devojčice znatno bolje. Kako kaže, doktorka je objasnila da je medicinski tim uložio veliki trud i primenio svu neophodnu terapiju kako bi stabilizovao njeno stanje.

Dodaje da je doktorka rekla da je devojčica već mogla da bude otpuštena kući, jer je otok splasnuo, ali da je ona sama zamolila da ostane još jedan dan u bolnici, ističući da joj je tamo lepo, da su svi prema njoj veoma ljubazni i da je stekla novo društvo.

- Ne znam šta više reći, mogu samo reći ovo je knjiga utisaka, vi ste najbolji lekari na svetu i hvala veliko što ste mi spasili dete. Vi zaslužujete sve najbolje. Hvala vam od srca - dodala je majka.