Mali trik koji štedi novac: Očistite ovaj deo klime i račun za struju biće vam znatno manji već sledećeg meseca
Ako vam klima ne hladi kako treba, a servisirana je, verovatno je vreme da se dobro očisti spoljna jedinica.
Lišće, trava i grančice u spoljnoj jedinici klime mogu da smanje njenu efikasnost i povećaju potrošnju struje.
Spoljnu jedinicu možete sami da očistite pod određenim uslovima.
Redovna kontrola nakon košenja trave, oluja i tokom sezone polena pomaže da klima radi efikasnije i traje duže.
Trava, lišće, prljavština
Klima uređaj može da izgubi na efikasnosti čak i ako je nedavno servisiran i potpuno ispravan. Razlog često nije kvar, već trava, lišće i druga prljavština koja se nakupi u spoljnoj jedinici, otežava protok vazduha i tera uređaj da radi pod većim opterećenjem. Dobra vest je da ovaj problem u većini slučajeva možete lako da rešite sami, uz nekoliko jednostavnih i bezbednih koraka.
Iako je klima uređaj prošao servis i radi bez kvarova, to ne znači da će uvek raditi punim kapacitetom. Nakon košenja trave, jakog vetra ili oluje, u spoljnoj jedinici mogu da se nakupe trava, lišće, grančice i drugi ostaci koji ometaju protok vazduha i smanjuju efikasnost sistema.
Stručnjaci upozoravaju da čak i tanak sloj prljavštine na kondenzatorskim kalemima može značajno da smanji efikasnost klima uređaja, čak i do 21 odsto. Zbog toga klima troši više struje, a njen radni vek može da se skrati.
Znakovi da je spoljnoj jedinici potrebno ćišćenje
Ako primetite da su računi za struju neočekivano porasli, a klima radi duže nego inače, moguće je da je uzrok upravo nakupljena prljavština na spoljnoj jedinici. Ostali znakovi uključuju neobične zvuke ili neprijatne mirise, često uključivanje i isključivanje uređaja, kao i vidljivo zaprljane kondenzatorske kaleme.
Kako bezbedno očistiti spoljnu jedinicu klime
Uklanjanje prljavštine možete obaviti sami, ali je važno da postupak bude bezbedan.
- Isključite klimu na termostatu i prekinite napajanje spoljne jedinice.
- Skinite poklopac spoljne jedinice.
- Ručno ili pomoću usisivača uklonite lišće, travu i druge ostatke sa dna uređaja.
- Očistite lopatice ventilatora od prašine i prljavštine.
- Nanesite sredstvo za čišćenje kondenzatorskih kalema, prskajući pod uglom kako bi dospelo između rebara i do kalema.
- Ostavite sredstvo da deluje 10 do 15 minuta, a zatim ga isperite baštenskim crevom pod blagim mlazom vode. Na isti način očistite i spoljne zidove jedinice.
- Vratite poklopac na mesto.
- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitne rukavice i naočare.
Greške koje treba izbegavati pri čišćenju:
- Ne koristite perač pod visokim pritiskom jer može da ošteti osetljive delove uređaja.
- Ne zaboravite da isključite napajanje pre početka čišćenja.
- Ne preskačite redovan godišnji servis.
- Ne dozvolite da se oko spoljne jedinice gomilaju trava, lišće i drugi ostaci.
Kada treba pozvati servisera?
Ako primetite da klima i nakon čišćenja ne hladi dovoljno, proizvodi neuobičajene zvuke ili se često gasi i pali, vreme je da pozovete stručnjaka, piše Southern Living. Godišnji servis omogućava detaljan pregled sistema, profesionalno čišćenje i otkrivanje eventualnih kvarova pre nego što postanu ozbiljan problem.
Stručnjaci preporučuju da spoljnu jedinicu pregledate najmanje jednom mesečno, kao i posle jakih oluja, snažnog vetra, košenja trave i tokom sezone polena, kada se nečistoće najlakše nakupljaju.
Kurir/ Lepa i srećna