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Ako vam klima ne hladi kako treba, a servisirana je, verovatno je vreme da se dobro očisti spoljna jedinica.

Lišće, trava i grančice u spoljnoj jedinici klime mogu da smanje njenu efikasnost i povećaju potrošnju struje.

Spoljnu jedinicu možete sami da očistite pod određenim uslovima.

Redovna kontrola nakon košenja trave, oluja i tokom sezone polena pomaže da klima radi efikasnije i traje duže.

Trava, lišće, prljavština

Klima uređaj može da izgubi na efikasnosti čak i ako je nedavno servisiran i potpuno ispravan. Razlog često nije kvar, već trava, lišće i druga prljavština koja se nakupi u spoljnoj jedinici, otežava protok vazduha i tera uređaj da radi pod većim opterećenjem. Dobra vest je da ovaj problem u većini slučajeva možete lako da rešite sami, uz nekoliko jednostavnih i bezbednih koraka.

Iako je klima uređaj prošao servis i radi bez kvarova, to ne znači da će uvek raditi punim kapacitetom. Nakon košenja trave, jakog vetra ili oluje, u spoljnoj jedinici mogu da se nakupe trava, lišće, grančice i drugi ostaci koji ometaju protok vazduha i smanjuju efikasnost sistema.

Stručnjaci upozoravaju da čak i tanak sloj prljavštine na kondenzatorskim kalemima može značajno da smanji efikasnost klima uređaja, čak i do 21 odsto. Zbog toga klima troši više struje, a njen radni vek može da se skrati.

Znakovi da je spoljnoj jedinici potrebno ćišćenje

Ako primetite da su računi za struju neočekivano porasli, a klima radi duže nego inače, moguće je da je uzrok upravo nakupljena prljavština na spoljnoj jedinici. Ostali znakovi uključuju neobične zvuke ili neprijatne mirise, često uključivanje i isključivanje uređaja, kao i vidljivo zaprljane kondenzatorske kaleme.

Foto: Elena Gurova / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako bezbedno očistiti spoljnu jedinicu klime

Uklanjanje prljavštine možete obaviti sami, ali je važno da postupak bude bezbedan.

- Isključite klimu na termostatu i prekinite napajanje spoljne jedinice.

- Skinite poklopac spoljne jedinice.

- Ručno ili pomoću usisivača uklonite lišće, travu i druge ostatke sa dna uređaja.

- Očistite lopatice ventilatora od prašine i prljavštine.

- Nanesite sredstvo za čišćenje kondenzatorskih kalema, prskajući pod uglom kako bi dospelo između rebara i do kalema.

- Ostavite sredstvo da deluje 10 do 15 minuta, a zatim ga isperite baštenskim crevom pod blagim mlazom vode. Na isti način očistite i spoljne zidove jedinice.

- Vratite poklopac na mesto.

- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitne rukavice i naočare.

U Švajcarskoj se ne upotrebljavaju klima-uređaji Foto: alexandra buxbaum / Alamy / Profimedia

Greške koje treba izbegavati pri čišćenju:

- Ne koristite perač pod visokim pritiskom jer može da ošteti osetljive delove uređaja.

- Ne zaboravite da isključite napajanje pre početka čišćenja.

- Ne preskačite redovan godišnji servis.

- Ne dozvolite da se oko spoljne jedinice gomilaju trava, lišće i drugi ostaci.

Kada treba pozvati servisera?

Ako primetite da klima i nakon čišćenja ne hladi dovoljno, proizvodi neuobičajene zvuke ili se često gasi i pali, vreme je da pozovete stručnjaka, piše Southern Living. Godišnji servis omogućava detaljan pregled sistema, profesionalno čišćenje i otkrivanje eventualnih kvarova pre nego što postanu ozbiljan problem.

Stručnjaci preporučuju da spoljnu jedinicu pregledate najmanje jednom mesečno, kao i posle jakih oluja, snažnog vetra, košenja trave i tokom sezone polena, kada se nečistoće najlakše nakupljaju.