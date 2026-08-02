Slušaj vest

Apel srpske turistkinje iz Polihrona privukao je pažnju brojnih vozača nakon što je upozorila da je grčka policija tokom jučerašnjeg dana skidala tablice automobilima sa srpskim registracijama parkiranim pored keja i podsetila da njihovo vraćanje podrazumeva dodatne troškove i administrativnu proceduru.

Prema njenim rečima, na meti su bili automobili koji su bili parkirani uz kej, iako u mestu postoje besplatni parking prostori koje vozači mogu da koriste.

- U Polihronu su policajci skidali tablice Srbima koji su bili parkirani pored keja. Ljudi imate besplatne parkinge, koristite ih jer je procedura velika da vratite tablice i iziskuje dodatan trošak - napisala je jedna Snežana u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Objava srpske turistkinje izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a većina korisnika smatra da grčka policija samo sprovodi propise koji važe za sve vozače, bez obzira na to iz koje zemlje dolaze.

"Grci imaju svoja pravila, a Srbi svoju bahatost"

- Ukratko, ne parkirajte tamo gde vidite da su drugi parkirani već gde je dozvoljeno parkiranje - napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da skidanje registarskih tablica nije praksa rezervisana samo za vozila iz Srbije.

Foto: Printscreen/Facebook/Grčkainfo

- Grci imaju svoja pravila, a Srbi svoju bahatost. Pa neka se vidi ko bolje prolazi - navodi se u komentarima.

Oduzimanje i skidanje tablica često prati oduzimanje saobraćajne dozvole na 20 dana.

Turisti obično parkiraju tamo gde nađu prazno mesto, ali to prazno mesto uglavnom je zabranjeno za parkiranje.

Vozači često zatvore prilaz drugim kolima, autobusima, supermarketu, hotelu ili privatnoj kući.

Dešavalo se da dodatnu neprijatnost turistima donosi situacija kada policija tablice skine u dane vikenda. U tom slučaju vozači mogu da plate kaznu tek prvog radnog dana, u ponedeljak. Ukoliko je neko planirao da se vrati kući u subotu ili nedelju, ovo može da dovede do neplaniranog produžetka letovanja i velikih dodatnih troškova.

Šta uraditi kada vam u Grčkoj skinu tablice zbog nepropisnog parkiranja?

Trenutna kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj iznosi 40 do 80 evra i može se platiti u bilo kojoj pošti - Hellenic Post (ELTA). Ponesite sa sobom papirić koji vam je policajac ostavio na šoferšajbni i sa dokazom da ste kaznu platili idite do nadležne Policijske stanice (pisaće na kazni koja stanica je u pitanju).

Važno da znate! Prema grčkom zakonu o drumskom saobraćaju, u slučaju nepropisnog parkiranja osim skidanja tablica i novčane kazne može biti primenjena i kazna oduzimanja vozačke dozvole na 10 dana i saobraćajne dozvole na 20 dana.

Nekada su komandiri policije raspoloženi da odmah nakon uplaćene kazne ili sutradan vrate vozaču tablice i sva dokumenta, a nekada zadržavaju pravo da ih (kao što im zakon to omogućava) ne vrate narednih 20 dana.

Nakon što istekne 20 dana, policija tablice šalje u konzulat, a konzulat ih šalje na vašu adresu u Srbiji.

Ovo je za vozače najgori problem, jer moraju da traže drugi način kako bi se vratili u svoju zemlju, a troškovi se gomilaju...

Savet kako da vratite tablice i dokumenta što pre

Ukoliko ne govorite engleski dobro, nakon uplaćene kazne nemojte ići u policijsku stanicu sami - bolje je da neko od grčkih državljana krene sa vama.

To može biti vlasnik smeštaja u kome boravite ili neka druga osoba iz Grčke koja će šefu policije objasniti na maternjem jeziku da nemate mogućnost da ostajete duže u Grčkoj čekajući tablice (uz nekoliko navedenih izgovora, mala deca, nedostatak novca itd).

Kada dođete u policiju moraćete da podnesete zahtev koji oni mogu odobriti i vratiti vam dokumenta ili odbiti u roku od dan ili dva.

Lokalac koji će biti uz vas i policajci u stanici se često poznaju, posebno kada su manja letovališta u pitanju, i veća je verovatnoća da će vam uz asistenciju grčkog državljanina policija izaći u susret, vratiti oduzete predmete i dokumenta, i poželeti srećan put.

Kurir/ Grčka info