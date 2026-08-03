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Porodica iz Srbije sa bebom tvrdi da je tokom letovanja u Grčkoj izbačena iz smeštaja nakon što je, zbog hitne zdravstvene situacije deteta njihovih prijatelja, ugostila njihovog drugog sina u svom apartmanu. Kako navode, vlasnik vile zahtevao je da odmah napuste objekat i odbio da im vrati 290 evra za neiskorišćene dane smeštaja.

Prema njihovim rečima, sve je počelo kada je beba njihovih prijatelja zbog zdravstvenih problema hitno prebačena u bolnicu u Poligirosu, dok je njihov stariji sin odseo kod njih.

Beba završila u bolnici

- Podeliću sa vama jednu neprijatnu situaciju koja se desila juče jer nas je vlasnik vile izbacio iz smeštaja i nije vratio novac za preostale dane! Bili smo sa prijateljima na letovanju, oni su bili smešteni u vili pored naše, u istom su dvorištu. Njihova beba tog dana nije bila dobro, odveli su je na pregled kod doktora, a njihov stariji sin je ostao sa nama dok se oni ne vrate - požalila se jedna žena u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Međutim, beba je zbog niskog nivoa natrijuma u krvi, hitno prebačena i zadržana u bolnici u Poligirosu.

- Dete je moralo da ostane kod nas, da ne bi bio sam u svom apartmanu, ali pošto smo baš prethodnog dana imali napomenu od strane vlasnika vile zato što nam je brat sa porodicom dolazio u smeštaj (to je bila isto hitna situacija, ali da ne dužim sada jer su na kratko bili kod nas) mi smo bili u obavezi da prvo pitamo da li sme da uđe, naša je bila greška jer iz neznanja da to ne smemo, nismo ni pitali tad nam je rekao da uvek moramo da najavimo ubuduće - dodala je.

Vlasnik im pretio policijom

Prema njenim tvrdnjama oko ponoći su obavestili porukom vlasnika vile da će dečak njihovih prijatelja prenoćiti kod njih u smeštaju.

- Ujutru me sačekalo to da mi je vlasnik pretio policijom, vikao na mene da odmah moramo napustiti smeštaj. Da dete nikako nije smelo kod nas da prenoći, nije ga zanimala celokupna situacija izbacio nas je iz smeštaja i nije hteo da vrati novac za preostale dane - 290 evra. Otišli smo do gazdarice od njihove vile gde su oni bili smešteni da zamolimo da nas pusti u njihov apartman samo da sačekamo vesti iz bolnice, dopustila je, hvala joj na tome - navodi i dodaje:

- Mi nismo mogli da krenemo kući jer dete ne bi moglo proći granicu s nama. Nismo znali ni sta ćemo dalje dok nam prijateljica nije javila da će bebu da vodi kući na svoj zahtev, potpisala je izjavu da je izvode na sopstvenu odgovornost.

Krenuli za Srbiju

Navela je da je spakovala njihove stvari, nakon čega je suprug njene prijateljice došao po kofere, a potom su zajedno otišli po njih u bolnicu i nastavili put ka Srbiji. Po dolasku, oni su odmah produžili u lokalnu bolnicu radi daljih pregleda i lečenja deteta.

- Ovo nam se u životu nije desilo, mi još ne dolazimo sebi kroz kakav smo stres prošli. Mi smo ljudi sa bebom od godinu i po dana izbačeni na ulicu usred najveće vrućine, bez milosti - zaključila je.