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Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.

Upozorenje na jak toplotni talas

- Pretežno sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas. Od četvrtka do kraja sedmice (06-09.08.) uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom - saopštio je RHMZ.

Foto: Marko Karović

Najtoplije u Somboru

U Srbiji je u 12 sati najtoplije u Somboru, gde je izmereno 37 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu i Novom Sadu je 36 stepeni, a na Paliću, u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici i Valjevu je 35 stepeni Celzijusa.

Tropske noći

Crveni meteo-alarm na snazi je u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm. U Vojvodini i Beogradu se prognoziraju tropske noći.

Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja.

Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti.

Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.