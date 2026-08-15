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Suzana M. iz Novog Sada i njen vršnjak Gent iz Uroševca upoznali su se u maju 2021. godine u Rijeci, u Hrvatskoj. Tokom pauze između semestara, Suzana je tamo radila kao konobarica, a Gent na građevini. Jednog dana Suzana je sa koleginicama otišla na plažu. Par koraka dalje sedeo je Gent. Dopao joj se. Sa svojom smeđom kosom i očima delovao joj je nekako drugačije, posebno.

I Gent je odmah zapazio visoku, vitku Suzanu da dugom, tamnoplavom kosom. I ona je njemu delovala posebno. Kada su im se pogledi sreli, Gent je skupio hrabrost, prišao Suzani i pozvao je na sladoled.

Odmah sevnule varnice

Među njima su odmah sevnule varnice, vrlo brzo su uplovili i tako srušili predrasude o etničkoj netrpeljivosti među Srbima i Albancima, pokazujući da prava ljubav prevazivali sve prepreke.

Suzana iz Novog Sada i Gent iz Uroševca na Kosovu i Metohiji podelili su ljubavnu priču i srušili predrasude o etničkoj netrpeljivosti među Srbima i Albancima.

Početak njihove ljubavne priče

Na samo nekoliko koraka od Univerziteta u Prištini, sa mnogo ljubavi su uredili svoj mali dom. Put do tamo Suzanu je vodio gotovo kroz ceo Balkan.

Suzana se priseća: "Obično nikada ne bih prihvatila takav poziv, jer su me roditelji tako vaspitali, ali koleginice su me nagovorile da odem."

Počeli su da razgovoraju. Odmah su otkrili da im je zajedničko to da oboje odbacuju diskusiju i predrasude o etničkoj pripadnosti. Nakon razgovora na sladoledu, usledeli su mnogi drugi susreti.

"Otpočetka mi se sviđao", kaže Suzana. "Pošten je i dobrodušan čovek", istakla je za DW.

Odrasli u različitim sredinama

Suzana je ćerka jedinica srpskih roditelja. Rođena je u Bosni i Hercegovini. Nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji, porodica se preselila u Novi Sad, u kome pored Srba žive i Mađari, Rumuni i drugi narodi. Suzanini roditelji su želeli da žive u multietničkom i multikulturalnom okruženju.

"Nije slučajno što se zovem Suzana. Roditelji nisu hteli da mi daju tipično srpsko ime", kaže.

Gent je odrastao kao drugi sin u albanskoj porodici u Uroševcu, na jugu pokrajine Kosovo i Metohija. Rano je stupio kontakt sa drugim nacionalnostima i verama, jer je njegova porodica imala prijatelje iz Bugarske, ali i neke daleke rođake koji nisu muslimanske veroispovesti.

Reakcija Gentovog oca

I pored toga, priseća se Gent, njegov otac je imao problem kada mu je sin prvi put pričao o Suzani. Bračni partneri koji nisu Albanci nerado su viđeni u tradicionalnim albanskim porodicama. Uz to, očevi su glave porodice i Gent je mogao da bude izbačen iz kuće.

"Otac me je pitao zašto devojka iz Srbije, kada u Uroševcu ima na hiljade Albanki", priča Gent. Usudio se i da Suzanu upozna sa roditeljima. Suzdržanost je nestala, Suzana je osvojila njihove simpatije.

"Nas prošlost nije nas zanimala, mi gledamo samo u budućnost", kaže mirno Gent.

Preseljenje u Prištinu

Suzana je u Novom Sadu počela da studira pravo. Ali nakon što je upoznala Genta nije htela da se razdvaja od njega i preselili su se u Prištinu.

Otkako su zajedno, Gent i Suzana i dalje imaju stare prijatelje. Samo nekolicana im je okrenula leđa, kada su čuli za njihovu sprsko-albansku ljubav. Mnogi prijatelji su iz drugih zemalja i nemaju ništa protiv jedne takve veze.

Ipak, Suzana je oprezna. Još uvek ne govori samo albanski. U svakodnevnom životu, na primer u kupovini, govori engleski. Nema problema u Prištini, jer tamo živi mnogo stranaca i trgovci su se već navikli na engleski.

"Do sada nisam imala nikakvih problema", kaže Suzana. "Ali i ja sam veoma oprezna. Izbegavam recimo mesta na kojima su ljudi doživeli velike ratne patnje."

Ni Gent ne veruje da će Suzana u Prištini doživeti neprijatnosti. Ali boji se neugodnosti koje bi njegova porodica mogla da ima kada njegova veza sa Srpkinjom postane javna. Zato njih dvoje u javnosti ne govore da su albansko-srpski par i ne žele da im se objavljuju prezimena.

Njihov stan u Prištini je mali - jedna soba sa kuhinjim i kupatilo. Gent i Suzana se mnogo smeju. Sanjaju da imaju mnogo dece i da postanu velika porodica. Važno im je da im deca otpočetka rastu trojezično, sa albanskim, srpskim i engleskim jezikom.

Kurir/ Espreso / dw