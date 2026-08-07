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Pošten gest dve žene iz Srbije privukao je pažnju na društvenim mrežama nakon što su u Čanju pronašle izgubljeni novčanik sa novcem i dokumentima i predale ga policiji.

Vlasnica novčanika javno im se zahvalila, ističući da je njihov postupak pokazao da i dalje postoje ljudi koji su spremni da pomognu drugima i postupe časno.

Našle nočanik i predale ga policiji

- Trenutno boravim u Čanju, nažalost desila mi se neprijatna situacija da sam izgubila juče novčanik sa novcem. Ovde sam sa troje dece, i ovim putem bih želela da se zahvalim dvema ženama iz Užica, mislim da se prezivaju Selaković, koje su novčanik našle i ostavile u policiji, sa novcem i karticama, još jednom se zahvaljujem i one su dokaz da još ima poštenih ljudi, i časnih - navela je jedna turistkinja.

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Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Podgorički vremeplov".

Objava se brzo proširila društvenim mrežama, gde su brojni korisnici pohvalili postupak dve žene, navodeći da ovakvi primeri vraćaju veru u ljude i pokazuju da poštenje i dalje ima posebnu vrednost.

"Svaka čast gospođama"

- Divan gest. Dobro je da još ima poštenih ljudi. Hvala tim ženama - napisala je jedna korisnica.

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Jedan korisnik dodao je da "humanost nikada neće nestati".

- Mi Užičani to tako radimo. Svaka čast gospođama, Bog će ih nagraditi - navodi se u jednom od komentara.

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