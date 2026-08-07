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Pošten gest dve žene iz Srbije privukao je pažnju na društvenim mrežama nakon što su u Čanju pronašle izgubljeni novčanik sa novcem i dokumentima i predale ga policiji.

Vlasnica novčanika javno im se zahvalila, ističući da je njihov postupak pokazao da i dalje postoje ljudi koji su spremni da pomognu drugima i postupe časno.

Našle nočanik i predale ga policiji

- Trenutno boravim u Čanju, nažalost desila mi se neprijatna situacija da sam izgubila juče novčanik sa novcem. Ovde sam sa troje dece, i ovim putem bih želela da se zahvalim dvema ženama iz Užica, mislim da se prezivaju Selaković, koje su novčanik našle i ostavile u policiji, sa novcem i karticama, još jednom se zahvaljujem i one su dokaz da još ima poštenih ljudi, i časnih - navela je jedna turistkinja.

Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Podgorički vremeplov".

Objava se brzo proširila društvenim mrežama, gde su brojni korisnici pohvalili postupak dve žene, navodeći da ovakvi primeri vraćaju veru u ljude i pokazuju da poštenje i dalje ima posebnu vrednost.

"Svaka čast gospođama"

- Divan gest. Dobro je da još ima poštenih ljudi. Hvala tim ženama - napisala je jedna korisnica.

Jedan korisnik dodao je da "humanost nikada neće nestati".

- Mi Užičani to tako radimo. Svaka čast gospođama, Bog će ih nagraditi - navodi se u jednom od komentara.