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Psihologija, medicina i stomatologija su i dalje među prvim izborima maturanata, nedvosmisleno su pokazali rezultati prvog upisnog roka za školsku 2026/2027. godinu.

Veliko interesovanje beleže i fakulteti poput FON-a i ekonomskih fakulteta, čije diplome omogućavaju rad na različitim poslovima - od finansija i marketinga do analitike, projektnog menadžmenta i ljudskih resursa.

Istovremeno, pojedini smerovi iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i građevine nemaju dovoljno kandidata, iako poslodavci kontinuirano traže upravo stručnjake ovih profila.

Poređenje podataka o upisu sa oglasima objavljenim na sajtu Poslovi Infostud pokazuje da se želje mladih i potrebe tržišta rada samo delimično poklapaju.

Psihologija obara rekorde na upisu, ali se posao često nalazi izvan struke

Psihologija je i ove godine ostala pri vrhu liste želja. U Novom Sadu za 80 mesta prijavilo se 360 kandidata, odnosno 4,5 po mestu, dok su u Beogradu i Nišu za jedno mesto konkurisala po 4,2 kandidata.

Njena popularnost može se povezati sa sve većom vidljivošću tema mentalnog zdravlja i psihoterapije, kao i sa otvorenijim odnosom prema traženju stručne pomoći. Deo budućih psihologa zato karijeru vidi u savetovanju i privatnoj praksi, ali mogućnosti postoje i u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i istraživanju.

Psiholozi sve češće rade i u ljudskim resursima, posebno u selekciji kandidata, razvoju zaposlenih, proceni kompetencija i unapređenju organizacione kulture. U prvih šest meseci 2026. godine na sajtu Poslovi Infostud objavljeno je 409 oglasa u oblasti ljudskih resursa, ali su oni bili otvoreni i kandidatima drugih obrazovnih profila. Konkurencija je bila velika, sa prosečno oko 145 prijava po oglasu.

Sa druge strane, u užoj kategoriji psihologije objavljena su samo četiri oglasa, sa prosečno oko 150 prijava. Zbog malog broja oglasa taj podatak ne predstavlja celokupno tržište rada za psihologe, ali pokazuje da je broj direktno oglašenih pozicija znatno manji od interesovanja za studije. Mogućnosti postoje, ali često izvan radnog mesta koje se jednostavno zove „psiholog“.

Više od četiri kandidata po mestu na medicini i stomatologiji

Veliko interesovanje beleže medicina, stomatologija i drugi studijski programi iz oblasti zdravstva. Na dentalnoj medicini u Novom Sadu za 52 mesta prijavila su se 242 kandidata, odnosno 4,7 po mestu. Na integrisanim studijama medicine u Kragujevcu za jedno budžetsko mesto konkurisalo je 4,6 kandidata, dok je u Novom Sadu za 222 mesta na medicini bilo 447 prijavljenih.

Medicina i stomatologija nude jasno definisan put od fakulteta do profesije, imaju prepoznatljiv društveni značaj i pružaju mogućnost rada u državnom i privatnom sektoru. U prvih šest meseci 2026. godine na sajtu Poslovi Infostud objavljeno je 515 oglasa u zdravstvu, gotovo isto kao u istom periodu prethodne godine, kada ih je bilo 508. U stomatologiji je broj oglasa povećan sa 77 na 110.

Ovi brojevi, međutim, ne predstavljaju celokupnu potražnju za zdravstvenim radnicima. Deo zapošljavanja odvija se kroz konkurse zdravstvenih ustanova i druge kanale koji nisu obuhvaćeni oglasima na sajtu Poslovi Infostud. Istovremeno, mogućnost rada u inostranstvu dodatno utiče na popularnost ovih studija, jer deo zdravstvenih radnika nakon školovanja karijeru nastavlja u drugim zemljama.

Širok izbor poslovnih mogućnosti privukao hiljade kandidata na FON i Ekonomski

Za Ekonomski fakultet u Beogradu prijavila su se 1.924 kandidata, a za Fakultet organizacionih nauka 1.767. Njihova privlačnost dobrim delom proizlazi iz toga što diplomci nisu vezani za samo jedno zanimanje ili industriju.

Sa ovim obrazovanjem mogu da rade u finansijama, prodaji, marketingu, analitici, konsaltingu, logistici, projektnom menadžmentu ili ljudskim resursima. FON dodatno povezuje poslovanje, organizaciju i tehnologiju, što mladi prepoznaju kao dobru osnovu za rad u savremenom korporativnom okruženju.

Ipak, veliki izbor poslova prati i velika konkurencija. U kategoriji ekonomije tokom prvih šest meseci 2026. godine objavljeno je 225 oglasa, a svaki je prosečno privukao oko 79 prijava. Zbog toga diploma sama po sebi često nije dovoljna za lak ulazak na tržište. Praksa, strani jezici, rad sa podacima, digitalni alati i konkretne poslovne veštine sve više odlučuju o tome ko će se izdvojiti među kandidatima.

Interesovanje za IT opstaje uprkos snažnom padu broja oglasa

Interesovanje za IT studije nije nestalo, ali se sve više razlikuje od fakulteta do fakulteta. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu za 720 mesta prijavilo se 1.045 kandidata. Na akademskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za 80 mesta konkurisalo je 188 kandidata, odnosno 2,4 po mestu.

Sa druge strane, Elektronski fakultet u Nišu imao je 432 kandidata na 540 budžetskih mesta. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu za Računarske nauke prijavilo se 14 kandidata na 70 mesta, dok je za Informacione tehnologije bilo 42 kandidata na 80 mesta. Ovi podaci pokazuju da mladi i dalje biraju IT, ali da mnogo više pažnje obraćaju na konkretan program i reputaciju fakulteta.

Promena je vidljiva i na tržištu rada. U prvih šest meseci 2026. godine na sajtu Poslovi Infostud objavljena su 1.633 IT oglasa u odnosu na 2.508, koliko ih je bilo u istom periodu prethodne godine, što predstavlja pad od skoro 35 odsto. Posebno je otežan ulazak mladih bez iskustva, jer je početnih pozicija manje nego u periodu ubrzanog rasta IT industrije.

Razvoj veštačke inteligencije dodatno menja poslove i znanja koja se traže. Programiranje ostaje važno, ali poslodavci sve više vrednuju razumevanje podataka i poslovnih procesa, sajber bezbednost i praktičnu primenu AI alata. IT zato nije izgubio značaj, ali više nije dovoljno završiti bilo koji IT smer i očekivati brz i jednostavan put do zaposlenja.

Više od 2.000 oglasa za tehničke profile, na fakultetima nedovoljno kandidata

Najveći raskorak između upisa i tržišta rada vidi se u pojedinim tehničkim oblastima. Na Tehničkom fakultetu u Boru za 240 mesta prijavilo se samo 57 kandidata. Na Građevinskom fakultetu u Subotici za građevinarstvo su konkurisala 33 kandidata na 104 mesta, dok je za geodeziju bilo 17 kandidata na 30 mesta.

Nasuprot tome, potražnja poslodavaca ostaje stabilna. U prvih šest meseci 2026. godine na sajtu Poslovi Infostud objavljena su 903 oglasa u građevini i geodeziji, 736 u mašinstvu i 452 u elektrotehnici. Građevina je pritom zabeležila vidljiv rast, sa 780 oglasa u istom periodu prošle godine.

Slabije interesovanje mladih može se povezati sa zahtevnošću studija, ali i sa nedovoljno jasnom predstavom o tome kako danas izgledaju inženjerske karijere. Poslovi u industriji, proizvodnji, energetici i građevini često su manje vidljivi od karijera u IT-ju, marketingu ili menadžmentu, iako nude mogućnosti rada na automatizaciji, savremenoj infrastrukturi, energetskim sistemima i velikim industrijskim projektima.

Popularnost fakulteta nije isto što i sigurnost zaposlenja

Podaci ne pokazuju da mladi biraju pogrešne fakultete, već da odluke često donose na osnovu ličnih interesovanja, ugleda profesije i predstave o budućoj karijeri, bez dovoljno informacija o realnim mogućnostima na tržištu rada.

Velika konkurencija pri upisu pokazuje koliko je neki program privlačan, ali često najavljuje i veću konkurenciju pri zapošljavanju. Sa druge strane, manje popularni tehnički smerovi mogu voditi ka oblastima u kojima je potražnja stabilna, a broj novih stručnjaka ograničen.