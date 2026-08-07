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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je u Srbiji trenutno aktivno devet požara, ali da je situacija stabilnija nego juče i istakao da je na gašenju angažovano pet helikoptera uz vatrogasce-spasioce, pripadnike Vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća.

Ivica Dačić Foto: Videoplus

Istakao je da ni jednu kuću požar nije zahvatio i da će se Sektor za vanredne situacije boriti svim silama da budu zaštićena naseljena mesta.

Najveći požari u Deliblatskoj peščari i kod Ušća

- Trenutno ima devet aktivnih požara na otvorenom u Srbiji. Od toga su dva najveća i najopasnija, jedan je u Deliblatskoj peščari, drugi je kod Ušća. Pet naših helikoptera gasi požare, čak je i helikopter koji je došao iz Španije odmah poslat u Deliblatsku peščaru. Ima dosta naših vatrogasaca spasilaca, ima ljudi iz komunalnih preduzeća, iz javnih preduzeća, ima dosta dobrovoljnih vatrogasnih društava, ima pomoći i od strane Vojske - rekao je Dačić u Vladi Srbije nakon sednice Štaba za vanredne situacije.

Dodao je da je u Deliblatskoj peščari požar zahvatio oko 700 hektara.

- Juče ujutru je linija fronta bila kilometar i po, a posle vetra i oluje koja je bila, nažalost, bez kiše, to je povećano na skoro 15 kilometara - rekao je Dačić.

Dodao je da su požari u Deliblatskoj peščari česti i podsetio je da su na toj lokaciji bili požari i 2024, 2007. i 1996. godine.

Kada je reč o požaru kod Ušća, Dačić je naveo da je on manjeg obima, ali da i dalje traje intervencija na njegovom gašenju.

Ministar je istakao da pripadnicima Sektora za vanredne situacije u gašenju požara pomažu pripadnici javnih i komuninalnih preduzeća na nivou cele Republike, kao i da Vojska Srbije pomaže u vidu ljudstva i cisterni sa vodom.

Foto: printscreen Instagram 192, Rina Instagram/192, MUP Instagram printscreen

Dačić je dodao da je u sredu i četvrtak bilo između 180 i 190 požara koji se, kako je naveo, čak u toku jednog dana eliminišu, ali da problem u gašenju požara predstavlja kada je obuhvaćena velika teritorija i kada je nepristupačan teren, a naročito kada ima i vetra.

On je naveo da je prošle godine u Srbiji Sektor za vanredne situacije intervenisao 39.000 puta i tom prilikom spasio više od 1.400 ljudskih života.

- Sada, u prvih sedam meseci, zabeležena je 21.000 intervencija u kojoj je spašeno blizu 700 ljudi - kazao je Dačić.

"Očekuje se nastavak toplotnog talasa"

Dačić je istakao i da se Srbija suočila sa najnižim nivoom Dunava u poslednjih 100 godina, ali da je situacija danas bolja nego prethodnih dana i naveo da je Štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode.

Dačić je rekao da osposobljavanje crpnih stanica koje postoje u Bogojevu i u Bezdanu omogućava da, uz otežane uslove, funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav.

- Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno, da bismo jednostavno omogućili normalno funkcionisanje ovog kanala, ali ne samo kanala, nego celog ekosistema koji tu postoji. Ono što je bitno, tu ima nekoliko segmenata kad je reč o vodostaju. Jedan je taj segment crpnih stanica, pumpi i svega ostaloga, i drugi segment jesu firme koje moraju da poštuju ovu zabranu, uz izuzetke koji važe samo u slučaju ukoliko bi njihov prestanak korišćenja vode izazvao teške posledice po funkcionisanje sistema u Srbiji - naveo je Dačić.

Prema njegovim rečima, na današnjoj sednici Štaba razmatrane su hidrološka i meteorološka situacija na teritoriji Srbije, sa prognozom vremena za naredni period.

Naveo je da se očekuje nastavak toplotnog talasa sa manjim ili većim padom temperature, ali uglavnom sa tendencijom rasta temperature.

Dačić je rekao da se vodni saobraćaj odvija otežano, ali ipak u određenoj meri funkcioniše.

- I ono što je najvažnije, pitanje što jeste jedna od najvažnijih tema, to je i refleksija na pitanje energetike. Svi nadležni ministri su referisali i govorili su o tome da je situacija u jednoj vrsti stagnacije sa blagim popravljanjem tih parametara, ali da mi nismo na kraju krize, već da se očekuje nastavak ovog toplotnog talasa, čak kada slušate meteorologe, čini vam se da će to trajati ko zna koliko. Ali mi i u tim uslovima moramo normalno da funkcionišemo - istakao je Dačić.