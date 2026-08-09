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Srbija se nalazi u jeku vrelog letnjeg talasa koji donosi temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine. Prema najnovijim podacima koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), pred nama je period u kojem će se smenjivati ekstremne vrućine, tropske noći, ali i lokalni atmosferski procesi koji mogu doneti kratkotrajne nepogode.

Meteorolozi upozoravaju i na visok UV indeks i opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Sunce dominira, ali istok i jugoistok strepe od nevremena

U nedelju u većem delu naše zemlje preovladavaće pretežno sunčano vreme, idealno za one koji su na odmorima, ali uz oprez zbog visokih temperatura. Ipak, stanovnici istočne i jugoistočne Srbije treba da budu na oprezu jer se očekuje promenljivo oblačno vreme uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće od 16 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 32 do 36 stepeni. U Beogradu će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 33 stepena.

Meteoalarm "narandžasti" meteoalarm - za Bačku i Banat zbog ekstremno visokih temperatura "žuti" meteoalarm – za istok i jugoistok Srbije zbog grmljavine i lokalnih pljuskova "žuti" meteoalarm – u većini ostalih krajeva zbog ekstremno visokih temperatura

Vrhunac toplote i usijanje u planinskim predelima

Početak nove radne nedelje, ponedeljak, donosi još vreliji vazduh. Biće pretežno sunčano i veoma toplo u svim krajevima. Tek ponegde u planinskim predelima jugoistočne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je sasvim retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnje temperature će biti od 16 do 21 stepen, a maksimalne dnevne od 34 do 37 stepeni.

Foto: Marko Karović

Meteoalarm za ponedeljak postaje još ozbiljniji.

- "narandžasti" meteoalarm – prognoziran za veći deo Srbije jer su temperature takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Najtopliji dan donosi vrelinu Sahare i veče u Vojvodini

Utorak se prognozira kao jedan od najtoplijih dana u ovom talasu. Maksimalne temperature u većini mesta dostići će od 34 do 38 stepeni, što će mnogima otežati svakodnevne aktivnosti. Sunce će neumorno pržiti tokom celog dana, a tek kasno posle podne i uveče u Vojvodini je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Beograd će se takođe "usijati" na 37 stepeni, a tropske noći, gde se temperatura ne spušta ispod 20 stepeni, nastaviće se tokom celog perioda. Rizik od požara na otvorenom je u ovom periodu na ekstremno visokom nivou, pa se apeluje na građane da ne pale vatru napolju.

Blagi predah od vrućina uz pojačan vetar

Sreda donosi promenu u vidu blagog pada temperature u većini krajeva, mada će i dalje biti toplo. Biće pretežno sunčano, uz umeren, a povremeno i jak severni i severoistočni vetar koji će doneti bar prividno osveženje. Najviša temperatura u većini mesta biće od 30 do 34 stepena, dok će se na samom jugu Srbije i dalje zadržati veoma toplo vreme sa temperaturama do 36 stepeni.

Foto: Marko Karović

Novi temperaturni skok i povratak tropskog talasa

U četvrtak i petak očekuje nas stabilno i sunčano vreme sa temperaturama od 30 do 34 stepena, što je i dalje toplo, ali podnošljivije u odnosu na početak nedelje. Međutim, mir ne traje dugo.

Već za naredni vikend i ponedeljak maksimalne temperature ponovo će biti u porastu i očekuju se vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava padavina u ovom periodu biće "krajnje izolovana", što znači da nas očekuje nastavak sušnog i veoma toplog perioda.

Savetuje se svima, a naročito hroničnim bolesnicima, da izbegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana i da prate redovna obaveštenja koja izdaje RHMZ kako bi ostali informisani o rizicima.

Kurir/ Espreso/ Blic