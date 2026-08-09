Slušaj vest

Dramatičan incident dogodio se na području Olimpa u Grčkoj, kada je vozaču turističkog autobusa iznenada pozlilo. Dvojica državljana Srbije odmah su reagovala i gotovo sat vremena pružala mu pomoć, sve do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Prema dostupnim informacijama, vozaču je pozlilo tokom vožnje na putu ispod etno-sela Stari Pantelejmon. Uspeo je da zaustavi autobus i izađe iz vozila, ali je ubrzo doživeo moždani udar i izgubio svest.

Dvojica državljana Srbije priskočila su mu u pomoć i započela reanimaciju.

Moždani udar

- Na padinama Olimpa ispod etno-sela Stari Pantelejmon, vozač turističke agencije "Tasionas travel" na samoj krivini pre spuštanja ka olimpijskoj regiji je upao u predmoždano stanje, nakon čega je zaustavio autobus i izašao. Ubrzo nakon toga je usledio moždani udar i upao je u stanje kome - navodi se u Fejsbuk grupi Grčka info.

Reanimirali ga sat vremena

Dvojica državljana Srbije su ga reanimacijom održavala sat vremena u životu dok nije stigla hitna pomoć.

- Ambulantna kola su ga odvezla u bolnicu u Keterini, a prema najnovijim informacijama vozač se nalazi u stabilnom stanju. Događaj se dogodio 07. avgusta oko 16:00 po grčkom vremenu.

Vozaču želimo što brži i potpun oporavak, a našim divnim ljudima koji su mu bez oklevanja pritekli u pomoć – iskreno i veliko hvala - dodaje se.

Bezbedno zaustavio autobus

Mnogi korisnici pohvalili su heroje iz Srbije.

- Svaka čast vozaču koji je u tako ozbiljnom stanju bezbedno zaustavio autobus i sprečio da dođe do teških posledica po putnike - napisao je jedan čovek.

Vozaču su poželeli brz oporavak.

- Hvala spasiteljima. Hvala i vozaču što je stao kada je osetio da nije dobro, time je spasao svoje putnike i sebe. Brz oporavak - navodi se u jednom od komentara.