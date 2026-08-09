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U toku je izrada druge odbrane odbrane od požara u Deliblatskoj peščari. Vanredna situacija je proglašena na delu opštine Kovin, odnosno u naselju Šumarak. Prema rečima predsednice Opštine Kovin Violete Ocokoljić, situacija je i dalje jako ozbiljna.

- Situacija je i dalje jako ozbiljna, vatrogasci-spasioci, dobrovoljno vatrogasno društvo, pripadnici Vojske i radnici Vojvodina šuma, sve ono na čemu su radili do sada, proteklih dana, zaista je negde urodilo plodom - objašnjava Ocokoljić.

Prema njenim rečima, najvažnije jeste da sačuvamo naselja, naselje Šumarak, koje je ugroženo pod naletom vatrene stihije, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

- Sada je pod kontrolom i svi oni manji incidenti koji se dešavaju, svi se oni vrlo brzo saniraju, tako da je situacija za sada pod kontrolom u tom delu - otkrila je.

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Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Privremeno ugašena struja u Šumarku

Dodaje da je u u Šumarku ugašena privremeno struja zbog požara.

- Ono što je nama najvažnije jeste da građani imaju razumevanja, da znaju da je struja neophodna u nekim momentima da se isključi, da ne bi došlo do većih incidenata. Iz tog razloga, u toku noći se struja i uključuje, kako bi građani mogli da zaštite svoje namirnice, kako bi mogli da uključe frižidere, kako im se ne bi pokvarila ona hrana koju imaju - otkriva.

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Na pitanje, da li je na pomolu uvođenje vanredne situacije na još nekom mestu, Ocokoljić ističe da ukoliko bude bilo potrebe za tim, biće proglašena.

Podsetimo, naselje Šumarak u Deliblatskoj peščari je uspešno odbranjeno i vatra nije ušla u domaćinstva niti zahvatila stambene objekte, potvrdio je za RTS zamenik predsednika opštine Kovin Ratko Mosurović.

Kurir/ Blic

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Veliki požar u Deliblatskoj peščari  Izvor: Kurir