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Nakon što su se građani pojedinih delova Beograda požalili na povećan broj bubašvaba, mnogi se pitaju kako da ih se reše. Njihovo brzo razmnožavanje može za kratko vreme napraviti ozbiljan problem.

Bubašvabe su problem koji ne nestaje sam po sebi. One su naši nezvani i nepoželjni gosti. Zato, svako ko ima bubašvabe u svojoj kući, želi da ih se otarasi. Postoji dosta izreklamiranih proizvoda u borbi sa ovom napašću, ali većina njih ima određene nedostatke: bubašvabe nestaju, ali na kratko vreme, u kući ostaje neprijatan miris, a hemijski preparati su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

Postoji jedan provereni način kako da se otarasite bubšvaba i bubarusa, koje se više neće vraćati i zagorčavati vam život.

Foto: Profimedia

Kako se otarasiti bubašvaba zauvek

Uzmite 1 sirovo žumance, naspite u njega 30-50 gr borne kiseline u prahu (boraks ili acidi borici u prahu). Mešajte do stvaranja guste smese. Od ove smese napravite loptice prečnika oko 1-2 cm. Sačekajte da se osuše (oko sat vremena) i rasporedite ih po celoj kući na vidnim mestima i po ćoškovima. Posebnu pažnju poklonite kuhinji i kupatilu. Ne zaboravite da mesta treba da budu vidljiva, ne sa vaše tačke gledišta, već sa tačke gledišta bubašvaba: površine polica, regala, plakara, kuhinjskih elemenata i svega sto se nalazi iznad vaših očiju.

Atraktivnu kuglicu zamaskiranu bornom kiselinom, bubašvaba neće osetiti, ali obavezno će joj prići iz radoznalosti. Dodirnuće je svojim brkovima i biće osuđena, ako ne na smrt, onda na svrab. Lopticama će prilaziti sve više novih i zdravih bubašvaba, a odlaziti smrtno obolele.

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Ispočetka će vam izgledati da bubašvabe nije briga za vaše trikove, kako se mirno kreću po vašim lopticama i ne osećaju nikakvu nelagodnost. Ali, nakon 3-4 nedelje ćete svaki dan čistiti ogromnu količinu mrtvih bubašvaba (naravno ako ste ih imali puno).

Loptice su bezopasne za ljude

Posle toga bubašvabe nestaju! Ako se nakon 6 meseci pojave ponovo, znači ženke (ili samo jedna) su uspele da polože jaja i izlegle su se nove generacije. Metoda borbe je – ista. Ponekad bubašvabe mogu dotrčati od komšija, gde su pokušavali da ih otruju. Ako su vaše loptice na mestu, ne sekirajte se, kako su dotrčale, tako će pobeći.

Foto: Shutterstock

Ovakve loptice su bezopasne za ljude i kućne ljubimce, zato ih možete bezbedno stavljati po kući ili stanu u kojem borave i mala deca, psi ili mačke. Borna kiselina nije otrovna, služi za dezinfekciju, 3% borne kiseline je acidi borici, rastvor za ispiranje oka. Ako ne pronađete bornu kiselinu u prahu, koristite 3%-ni rastvor borne kiseline, koji se prodaje u svakoj apoteci po izuzetno povoljnoj ceni. Jedno sirovo žumance pomešajte sa 100 ml borne kiseline i dodajte malo brašna i zamesite loptice.

Kurir/UspešnaŽena