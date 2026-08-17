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U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gde gori nisko rastinja i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima.

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3.000 hektara uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 vatrogasaca-spasilaca, pripadnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, "Vojvodinašuma" i „Srbijavoda", Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

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Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gde je zbog nepristupačnog terena ovaj proces otežan.

Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan.

Kurir/ RTS/ Espreso

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