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Posle kratkotrajnog osveženja, Srbiju već od srede očekuje novi porast temperature, a od četvrtka stiže još jedan snažan toplotni talas. Prema prognozi RHMZ-a, temperature bi lokalno mogle da dostignu čak 42 stepena, dok se toplo vreme očekuje i tokom prve polovine septembra.

Danas (17.8.) sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 °C. U toku noći u Vojvodini naoblačenje s kišom i plјuskovima sa grmlјavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Pad temperature

U utorak (18.8.) prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim plјuskovima uz ređu pojavu grmlјavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutro i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlјe, a sredinom dana dalјe ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najniža temperatura od 13 do 19 °S, a najviša od 27 do 31 °S. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenlјivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše.

Foto: Kurir/T.Ilić

Od srede 19.8. pretežno sunčano uz porast temperature.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovolјnim uticajem na javno zdravlјe stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, polјoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Upozorenja RHMZ-a

Maksimalne temperature u Srbiji danas (17.08.) od 33 do 36 °C. Sutra (18.08.) prolazno osveženje uz pad dnevnih maksimuma na vrednosti od 27 do 31 °C. Već od srede (19.08.) osetniji porast temperature, pa se u periodu od četvrtka (20.08.) do utorka (25.08.) očekuje jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °C, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 °C.

EKSTREMNI USLOVI ZA INICIRANJE I ŠIRENJE POŽARA NA OTVORENOM

Kratkotrajna promena vremena tokom ove noći i sutra (17/18.08.), koju će pratiti pad temperature, prolazna kiša i umeren do jak severozapadni vetar, privremeno će stvoriti povolјnije meteorološke uslove za gašenje požara. Međutim, već sa uspostavlјanjem novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, uslovi će se značajno pogoršati. Vetar će u četvrtak (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE

Maksimalna temperatura u Beogradu danas (17.08.) oko 36 °C. Sutra (18.08.) prolazno osveženje, a od srede (19.08.) ponovo osetno toplije. U periodu od četvrtka do utorka (20 - 25.08.) maksimalne temperature od 35 do 38 °C.

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U periodu od 21. avgusta (sa temperaturnim pikom 25. avgusta) pa sve do 26. Srbija će biti pod udarom poslednjeg toplotnog udara ovog leta. Naime, temperature u ovom periodu prelaziće preko 37 stepeni Celzijusovih i biće praćene tropskim noćima kada će temperature se krtati oko 24 stepena.

Posle trećeg toplotnog talasa u Srbiji pred sam kraj avgusta i početkom septembra i dalje se očekuje toplo vreme kada će u toku dana temperature se kretati oko 30 stepeni, a noćne oko 28 stepeni. Toplo vreme prema dugoročnoj prognozi RHMZ-a može da se zadrži sve do 17. septembra što znači da se nećemo u skorije vreme "otarasiti" toplih dana.

Kurir/ Espreso / Nova