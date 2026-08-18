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U Beogradu je u nedelju 16. avgusta oboren rekord - ovo je sada najduži ikada zabeležen niz uzastopnih tropskih dana, odnosno dana sa temperaturom od 30 stepeni i više.

Od 26. jula do 17. avgusta, svakog dana u Beogradu izmereno je preko 30 stepeni, ukupno 23 dana zaredom.

Prethodni rekord, od 21 uzastopnih tropskih dana, bio je zabeležen davne 1994. godine.

Naravno, temperatura od 30 stepeni sama po sebi ne predstavlja neki poseban problem, i nije neobična za ovo doba godine. Ali ovako dug period visokih temperatura jeste, a istovremeno, takva pojava podrazumeva i niz drugih pojava i posledica, navodi portal "Klima101".

Rekordno dug topao period

Prvo, temperature u prethodne tri nedelje nisu bile "samo" preko 30 °C – krajem jula i početkom avgusta, u Beogradu je tokom čak devet uzastopnih dana bilo zabeleženo preko 35 stepeni. Ovo je, drugim rečima, bio rekordno dug topao period u Beogradu, sa dodatno, izrazito vrelim "pikom" koji nije pratilo vidno zahlađenje.

- Naravno, temperatura od 30 stepeni sama po sebi ne predstavlja neki poseban problem, i nije neobična za ovo doba godine. Ali ovako dug period visokih temperatura jeste, a istovremeno, takva pojava podrazumeva i niz drugih pojava i posledica - naveo je autor teksta Lazar Filipović (Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu).

Ovakvi vremenski uslovi su problematični zato što pored tropskih dana, često imamo i tropske noći, pogotovo u urbanim sredinama kao što je Beograd, te ne ostaje dovoljno vremena za prirodno rashlađivanje. Ovo nas primorava da pribegnemo klima uređajima – a to, u ovom kontekstu istorijski niskog vodostaja Dunava i dugog perioda bez padavina, predstavlja rastući izazov za naš elektroenergetski sistem.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Takođe, ovakvi uslovi predstavljaju poseban izazov za radnike na otvorenom, kao i sve one koji nemaju pristup nekom vidu rashlađenja na svom radnom mestu.

Sve su češći dugi nizovi tropskih dana

Dugi nizovi tropskih dana su danas daleko češći u Beogradu nego nekada.

Uzmimo, primera radi, niz od 10 uzastopnih tropskih dana – to je relativno dug period koji se najčešće poklapa sa toplotnim talasom. Ako posmatramo izmerene vrednosti za Beograd od 1950. godine, podaci pokazuju da je takav niz postao znatno češća pojava u poslednjih 30 godina.

Naime, pre 1990. ovakve epizode bile su zabeležene samo četiri puta za četrdeset godina – 1952, 1963, 1967. i 1987. godine.

Sa druge strane, od 1990. do danas, u Beogradu je zabeležen čak 31 takav niz, uključujući i ovaj sadašnji, rekordni.

Pored Beograda, i ostatak Srbije je u prethodnom periodu bio pogođen vrućinama, pa su tople epizode sličnih dužina zabeležene, između ostalog, i u Novom Sadu, sa takođe 22 dana, i u Nišu, gde je 20 uzastopnih dana bilo tropsko.

"Ovo leto se ističe svojim ekstremom"

Međutim, u mnogim drugim gradovima ovaj period nije bio rekordni, jer su rekordi prethodno bili ubedljivo oboreni tokom ekstremno vrućeg leta 2024. godine. Tada je, primera radi, u Ćupriji bilo zabeleženo čak 65 uzastopnih tropskih dana.

Ali iako je leto 2024. do sada bilo najtoplije leto izmereno u Srbiji, i ovo leto se ističe svojim ekstremom, koji bi pre samo par decenija bio gotovo nezamisliv.

Klimatske promene tako i funkcionišu: one nisu samo rast temperatura i obaranje rekorda iz godine u godinu, već se ispoljavaju promenama i ekstremima koji ne moraju da nastupaju zajedno.

Ovaj novi, neslavni rekord u Beogradu, u vreme suše, niskog vodostaja i požara širom zemlje, dobar je primer kako naša nova realnost izgleda.