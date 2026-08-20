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Kako je i dalje sezona odmora, Srbi i dalje masovno putuju van naše zemlje, a tek kad stignu na granicu dešava se da ne provere sva dokumenta, te se često nađu u nedoumici ili neprijatnoj situaciji.

Jedna od njih je i da li različita adresa u pasošu, ličnoj karti ili drugim dokumentima može da napravi problem na graničnom prelazu. Evo šta kaže zakon!

Upravo o tome povela se rasprava u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je jedna članica zatražila iskustva ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji.

Različite adrese

- Molim vas za iskustvo u vezi sa adresom na pasošu. Četiri pasoša su na staroj adresi, a vozačka i saobraćajna muža su na novoj adresi stanovanja. Da li je to problem prilikom prelaska makedonske i grčke granice? Pasoši su važeći, nisu pred istek. Molim za iskustva sa istom situacijom, nagađanja mi ne trebaju - napisala je ona.

Foto: Beta

Šta kažu iskustva Srba

Ubrzo su usledili brojni odgovori, a većina korisnika navela je da u praksi nisu imali problema prilikom prelaska granice.

- Prošle godine muževljevi dokumenti – pasoš jedna adresa, vozačka druga, saobraćajna na mene. Niko nije pravio problem - napisala je jedna članica grupe.

Slično iskustvo podelio je još jedan korisnik.

- Bez nagađanja, moj muž ima saobraćajnu i ličnu kartu na novoj adresi gde stanujemo, a pasoši su na staroj. Definitivno i bez brige putujte i ne sekirajte se za granicu, mi smo prošli bez problema.

Jedna žena navela je da je pasoš sa starom adresom koristila sve do isteka dokumenta.

- Ja sam adresu u pasošu promenila tek kada mi je istekao pasoš, a putovala sam u međuvremenu. Niko ništa ne pita, jer oni ne gledaju ličnu kartu da bi upoređivali.

"Dokumenta treba da budu usklađena"

Ipak, bilo je i onih koji su upozorili da dokumenta formalno treba da budu usklađena.

- Po zakonu moraju da budu usklađene adrese - napisao je jedan korisnik.

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Dok su pojedini savetovali da se odgovori ne traže na društvenim mrežama, već od nadležnih.

- Najtačniju informaciju o tome dobićete u lokalnoj policijskoj stanici MUP Srbije.

Šta kaže zakon

Prema propisima Republike Srbije, građani su dužni da prijave promenu prebivališta nadležnom organu u zakonskom roku, a podaci u ličnim dokumentima treba da budu ažurni. Zakon o prebivalištu i boravištu građana uređuje obavezu prijavljivanja promene prebivališta, dok se nakon promene podataka odgovarajuće evidencije i dokumenta usklađuju sa novim stanjem.

Kada je reč o samom prelasku granice, granična policija pre svega proverava da li je pasoš važeći i ispunjava uslove za putovanje. Međutim, za sva pitanja u vezi sa promenom adrese i obavezom zamene dokumenata, nadležan je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje preporučuje da građani po promeni prebivališta ažuriraju svoje podatke u skladu sa važećim propisima.

Zato, iako brojni putnici navode da nisu imali neprijatnosti na granici zbog različitih adresa u dokumentima, najsigurnije je da podaci budu usklađeni i ažurirani u skladu sa zakonom pre polaska na put.