Slušaj vest

Snimanje prekršaja bespilotnim letelicama i kontrola saobraćaja iz vazduha postaju u Srbiji sve češći alat u radu policije.

Šta ako vas snimi dron, a pravili ste prekršaj? 

- Pošto je u toku letnja turistička sezona i na našim putevima ima dosta vozila stranog registarskog područja, koristimo i patrole koje će odmah zaustaviti vozača, ali naravno, kada se evidentira prekršaj i uzme registarska oznaka, može se poslati i vlasniku vozila koji je državljanin Republike Srbije da se izjasni ko je tog dana na tom putu upravljao njegovim vozilom i učinio prekršaj koji je evidentiran bespilotnom letelicom drona - objasnio je Mladen Nikolić iz Uprave saobraćajne policije za "Automoto Show".

dron srbija
Foto: Instagram Printscreen

Ko snima i zašto

Bespilotne letelice (dronovi) koriste se u patroli i kontroli saobraćaja radi boljeg pregleda situacije, evidentiranja prekršaja i unapređenja bezbednosti na putevima. Saobraćajna policija koristi snimke da identifikuje prilike koje nisu lako uočljive sa zemlje.

Kako snimak postaje dokaz

Dron snima prekršaj i snimak se čuva kao dokazni materijal. Snimak se analizira i, ukoliko je jasna identifikacija prekršaja i počinioca, može poslužiti za pokretanje prekršajnog postupka.

Ne propustiteDruštvoPolicija uvodi "body" kamere i dronove! Pukovnik za Kurir TV otkrio kako će izgledati nova kontrola na putevima - Nema više papira i dugog čekanja
saobraćajna policija

Postupak nakon snimanja

Policija vrši proveru i identifikaciju vozila i vozača, koristi dodatne izvore informacija po potrebi. Ako je prekršaj potvrđen, sledi izdavanje prekršajne prijave ili kazne u skladu sa zakonima i pravilima o saobraćaju.

Prava i obaveze vozača

Vozači imaju pravo da zatraže informacije o snimku i načinu na koji je upotrebljen u postupku.
Snimci se moraju koristiti u skladu sa zakonima o privatnosti i procedurama Uprave saobraćajne policije.

Prednosti i ograničenja korišćenja dronova

Prednosti: bolji pregled saobraćaja, brža identifikacija opasnih situacija, efikasnija kontrola velikih područja. Ograničenja: potreba za jasnom identifikacijom učesnika, poštovanje zakonskih okvira i zaštite podataka.

Ne propustiteDruštvoVozači, pažnja! Policija sprema velike promene: Dronovi vas vide dok telefonirate, saznaće sve o vama za sekund - a jedna stvar se menja na granici!
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine

Zaključak

Snimanje prekršaja dronovima postaje redovna praksa u Srbiji. Ako vas dron snimi dok pravite prekršaj, snimak može postati dokaz u prekršajnom postupku - policija će ga koristiti za identifikaciju i izricanje sankcija u skladu sa zakonom. Imate pravo na informacije o snimku i postupku.

Kurir/ Automoto show

Ne propustiteDruštvo"Body" kamere za sve saobraćajce do kraja godine? Evo kada se kamera uključuje i šta to znači za vozače
saobraćajna policija
DruštvoNema više pisanja kazni i rasprave sa policijom! Saobraćajci u Srbiji dobijaju "moćno oružje", više niko neće moći da se izvuče!
Policija, novac, auto, saobraćajna kamera
DruštvoSrbija uvodi novu opremu za policiju: Saobraćajna policija dobija moćno oružje, sve se vidi u sekundi!
Saobraćajna policija

04:13
VOZAČI, OVO ĆE VAM ZNATNO SKRATITI ČEKANJE! Policija uvodi 800 novih uređaja, evo šta se sve menja Izvor: Kurir televizija