Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je najviši nivo upozorenje po zdravlje za danas i u sutra u nekoliko mesta u Srbiji, u kojima će vreme biti veoma opasno po zdravlje, i u kojima će zvanična temperatura dostizati i do 39 stepeni, u okviru najnovijeg toplotnog talasa. Vreme povećava rizik od toplotnog udara, a iz "Batuta" savetuju da se voda, bez obzira na to da li postoji žeđ ili ne, pije na 20 minuta.

Sa aspekta zdravlja ljudi, a po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti.

Toplotni talasi po okruzima

Kako navode u "Batutu" na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa i to:

od 20. do 25. avgusta - na teritoriji grada Beograda, južnobačkog, severnobanatskog, srednjebanatskog, braničevskog, južnobanatskog, podunavskog, pomoravskog, rasinskog, zaječarskog, nišavskog i jablaničkog okruga.

Foto: Shutterstock

od 21. do 25. avgusta - u borskom okrugu,

od 23. do 25. avgusta - na teritoriji severnobačkog, zapadnobačkog, južnobačkog, sremskog, mačvanskog, kolubarskog i prizrenskog okruga.

Dodaju i da prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave:

20. avgusta - u južnobanatskom, pomoravskom, i rasinskom okrugu,

21. avgusta - na području mačvanskog, južnobanatskog, podunavskog, pomoravskog i rasinskog okruga,

25. avgusta - na teritoriji grada Beograda, srednjebanatskog, mačvanskog, braničevskog, južnobanatskog, podunavskog, rasinskog, borskog, zaječarskog, nišavskog, jablaničkog i prizrenskog okruga.

- Maksimalne dnevne temperature vazduha spadaće u kategoriju opasne pojave od 20. do 25. avgusta na teritoriji grada Beograda i većini teritorije Srbije, osim u brdsko – planinskim predelima gde će one biti u domenu potencijalno opasne pojave - navode u "Batutu".

Kako se može videti po tabeli "Batuta", u kojoj su upaljeni nivoi upozorenja na osnovu prognoziranih vrednosti maksimalne temperature, sutra i prekosutra vreme neće biti opasno samo u Peći, Dimitrovgradu i Vranju, a u petak, 21. avgusta samo u Peći i Dimitrovgradu.

Crveni nivo upozorenja "Batuta"

Crveni nivo upozorenja upaljen je za četvrtak, 20. avgust za:

Veliko Gradište

Ćupriju

Kruševac

Crveni nivo upozorenja upaljen je za petak, 21. avgust za:

Loznicu

Vršac

Smederevsku Palanku

Ćupriju

Kruševac

Šta znači crveni nivo upozorenja

"Batut" ima četiri nivoa upozorenja - zeleni, žuti, narandžasti i najviši crveni.

Zeleni nivo - vreme bez upozorenja

Žuti nivo - označava potencijalno opasne vremenske uslove

Narandžasti nivo - opasni vremenski uslovi

Crveni - veoma opasno vremenski uslovi

Crveni nivo upozorenja predstavlja ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa, poput:

toplotnog osipa

toplotnog edema

toplotne sinkope

toplotnih grčeva

toplotnog iscrpljenja

toplotnog udara

Mere prevencije za vreme crvenog nivoa upozorenja

Često menjanje čiste i suve odeće - trebalo bi primenjivati, kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa.

Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti - ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature,

Redovan unos tečnosti - 1 čaša vode na 20 minuta u ustaljenom ritmu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi.

- Pojava toplotnih edema gornjih i donjih ekstremiteta prevenira se regularno obavljenom aklimatizacijom na uslove povišene spoljne temperature vazduha - promena klimatskih zona. Do oporavka dolazi nakon boravka u hladnijem okruženju u trajanju od 1 do 2 dana - kažu u "Batutu".

Zbog ova 4 simptoma zovite Hitnu pomoć

Napominju da na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć.

Foto: Shuterstock

Narandžasti nivo upozorenja u više mesta

Istovremeno, u većini mesta na snazi je treći, odnosno narandžasti nivo upozorenja na opasne vremenska uslove.

U ovim mestima, prognozirane su maksimalne temperature do 38 stepeni.

Ovo upozorenje znači da je vreme opasno, da može da predstavlja rizik po zdravlje, da je povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa kao što su mala deca, trudnice, stari i hronično oboleli pacijenti.

Kako se zaštiti tokom narandžastog upozorenja

Mere lične zaštite treba da sprovodi svako u cilju održavanja fizioloških mehanizama termoregulacije:

Odeća - bi trebalo da je napravljena od laganih letnjih materijala svetle boje, a čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote

Redovna rehidracija u toku celog dana - nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osećaj žeđi

Obavljanje poslova - ukoliko se radi o starijoj populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove (pranje rublja, tepiha, zavesa...) trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana - jutro, ili veče.

Ne propustite Društvo Ovi simptomi na vrućini mogu da budu uvod u toplotni udar: Doktorka otkrila kada je vrelina opasna po život

Bez preke potrebe, ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature. Ukoliko je to neizbežno, obezbediti redovnu rehidraciju u toku boravka na toplom.

Simptomi toplotnog udara

Toplotni udar je stanje opasno po život u kojem toplota nadmašuje sposobnost tela da upravlja sopstvenom temperaturom.

Pored vrtoglavice, nesvestice i zamagljenog vida, simptom je i promenjeno ponašanje, koje može lako da se zanemari jer se ne povezuje sa njim, a što može da bude opasno.

Promena ponašanja se manifestuje zbunjenošću odnosno konfuzijom i nerazgovetnim govorom, ali agresijom.

Toplotni udar uzrokuje da temperatura tela skoči na opasne nivoe, obično iznad 40 stepeni Celzijusovih.

Pored visoke telesne temperature, on izaziva i:

Promene u ponašanju - poput uznemirenosti ili agresije

Zamućen vid

Zbunjenost

Delirijum

Vrtoglavica

Nesvestica (sinkopa)

Ubrzan rad srca (tahikardija)

Brzo, plitko disanje (tahipneja)

Nizak krvni pritisak (hipotenzija)

Mučnina i povraćanje

Napadi

Nejasan govor

Promene boje kože - ili crvenilo ili bleđe nego obično

Koža koja je suva (klasični toplotni udar) ili znojna (toplotni udar pri naporu)

Slabost

Kurir/ Blic