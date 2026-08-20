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"Posle preventivnog pregleda nema zaborava. Nastavljamo da budemo u kontaktu sa pacijentima i da brinemo o njima", to je, gostujući na TV Pink, poručio doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš, govoreći o preventivnim kardiološkim pregledima koji se već nedeljama organizuju u selima na području juga Srbije.

Skoro 700 ljudi do sada je pregledano, a prema rečima Lazarevića, čak 20 odsto pregledanih pacijenata bilo je hospitalizovano nakon pregleda.

Za UKC Niš, međutim, pregled nije kraj. On je početak brige o pacijentu.

Foto: Privatna arhiva

- Nećemo te ljude ostaviti tako, da bude jedan pregled i da posle kažemo da je to to. Nastavićemo komunikaciju sa njima, pratićemo njihovo zdravstveno stanje i gledati kako možemo da im pomognemo. Želimo da budemo tu za njih - poručio je Lazarević.

Posebno je ukazao na ljude koji žive u udaljenim selima, nemaju prevoz, žive sami i godinama nisu bili u prilici da posete lekara.

Foto: Privatna arhiva

- Neko živi 30 kilometara od Niša, bolestan je, nema prevoz, živi sam. Sreo sam ljude koji po 10 godina nisu išli kod kardiologa. Da nismo otišli na teren, ne bismo ni znali sa kakvim se problemima ti ljudi suočavaju - rekao je direktor UKC Niš.

Mladi lekari žele da idu na teren

U susret 11. preventivnom pregledu stigla je i snažna potvrda da ova inicijativa ima budućnost. Čak 74 mladih lekara, studenata medicine, specijalizanata i zdravstvenih radnika prijavilo se da dobrovoljno učestvuje u radu pokretnih ambulanti i obilasku pacijenata.

- Ja sam tu mnogo ponosan. Ne samo na lekare koji su to prihvatili bez pogovora, nego i na mlade ljude, na studente medicine, na mlade lekare koji još nisu na specijalizaciji, na one koji su već uzeli specijalizaciju, pa čak i na lekare volontere koji nisu zaposleni u našem zdravstvenom sistemu - istakao je Lazarević.

On je naglasio da su se mladi lekari sami javili, bez očekivanja materijalne koristi, sa jednim ciljem – da pomognu pacijentima.

- Priključilo nam se 74 mladih ljudi koji žele da se posvete svojim pacijentima, da obiđemo ruralna područja i dođemo na kućni prag ljudi kojima je pomoć neophodna - rekao je Lazarević.

Lekar ne odlazi kada se završi pregled

Suština akcije nije samo u tome da se pacijent pregleda. Najvažnije je ono što sledi posle toga.

- Imaćemo nekoliko načina da pacijente koje smo videli na terenu nastavimo da pratimo. I dalje ćemo sa njima držati kontakt. Da budemo tu za njih - poručio je Lazarević.

Zato preventivni pregledi za UKC Niš nisu jednokratna akcija. Oni su početak kontinuirane brige o ljudima koji često nemaju mogućnost da sami dođu do zdravstvene ustanove.

"Lekari su naši heroji"

Lazarević je posebno istakao ulogu zdravstvenih radnika koji su se uključili u ovu inicijativu.

- Lekari su naši heroji. Spasavaju živote i brinu o životima ljudi. Lekari su dokazali ko su i šta su. Setimo se samo korone, kada su svi bili u prvim borbenim redovima - kazao je Lazarević.

"Naš poziv je takav. Mi pre svega moramo biti humani, polažemo Hipokratovu zakletvu i pre svega imamo obavezu prema pacijentima", poručio je direktor UKC Niš.