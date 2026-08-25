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Vozači koji prekorače dozvoljenu brzinu na auto-putevima u Srbiji ne mogu da računaju da će ih kamera "uhvatiti" samo ako ih policija zaustavi, prekršaj može biti evidentiran i bez zaustavljanja.

Udruženje "Presretač" odgovorilo je na pitanje da li kamere na auto-putu E-75 kroz Srbiju mere brzinu i da li stižu kazne.

- Da - kazna može da stigne. Vozač ne mora da bude zaustavljen na putu da bi prekršaj bio evidentiran. Kazna može stići na adresu vlasnika vozila. Na auto-putu se ne gleda samo trenutak. Brzina se može kontrolisati i kroz prosečnu brzinu između dve tačke - navodi ovo udruženje.

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Sistem beleži vreme ulaska na deonicu i vreme izlaska.

- Ako je prosečna brzina veća od dozvoljene - sledi kazna. Usporavanje kod kamere nije dovoljno, ako između dve tačke vozite prebrzo, prosečna brzina vas može "otkriti". Kočenje samo kod kamere vas neće spasiti. Nije isto kao u Severnoj Makedoniji, ali nije za ignorisanje. Sistem u Srbiji se najčešće zasniva na prosečnoj brzini. Kazne mogu stići i bez zaustavljanja, najsigurnije je da vozite ravnomerno i u okviru ograničenja - navodi se.

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Na auto-putu kontrola brzine ne mora da znači samo radar i policijsku patrolu.

- Na pojedinim deonicama moguće je utvrđivanje prosečne brzine između dve kontrolne tačke. Sistem beleži prolazak vozila i vreme, pa usporavanje samo neposredno ispred kamere ne mora da bude dovoljno. Važno je i da vozač ne mora biti zaustavljen na licu mesta da bi prekršaj bio procesuiran — vlasniku vozila naknadno može stići obaveštenje ili poziv. Najjednostavnije pravilo: držite brzinu u okviru ograničenja tokom cele deonice - zaključuju iz ovog udruženja.

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