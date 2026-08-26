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Dok je jedna porodica na plaži tražila žrtvu, Marina je dva dana pokušavala da spreči prevaru. Kada je konačno dobila priliku da kaže šta se događa, dočekao ju je podsmeh.

Sve je počelo kada je plaži primetila porodicu koja joj je, kako kaže, od prvog trenutka bila sumnjiva. Muž je besneo jer ne može da podigne novac na bankomatu, žena je dodatno podgrevala raspravu, a onda su ugledali stariju gospođu.

"Dala im je 500 evra"

- Posmatram porodicu na plaži, uigrani lopovi. Muž divlja kako ne može da podigne novac na bankomatu, žena dodatno zakuvava. Dolazi žena koju su oni već pikiral i daće im 500 evra jer više nema.

Ovi presrećni, baš im toliko i treba. Mi pokušavamo da skrenemo pažnju, ali nikako jer se ne odvajaju od nje - napisala je Marina na društvenoj mreži Threads.

Kada je ušla da se kupa, Marina je ušla u vodu.

- Međutim čovek kaže zeni: "Ne ispuštaj babu!"

Vidim ja da ništa ne mogu da uradim i čekam sledeći dan. Sutradan "baba" donosi poklone deci, oni srećni, mama i tata prevrću očima.

Kao, jaki pokloni, pištolji na vodu. Dok baba nije došla, vrbovali su druge babe, ali bezuspešno. Onda u vodi ja se raspravljam s mojim tinejdžerima, kojima je dosadno i koji hoće ranije da se vrate kući. Taman da kažem babi šta se dešava, nasmeja mi se u facu kako ne umem da vaspitam decu - dodala je Marina.

"Nerviram se, a ona se podsmeva"

Nasmejala se.

- Rekoh onako sebi: "Baba, nek te muzu", mene bar moja deca zezaju. I ja da imam 19 godina bih se smarala s roditeljima, a oni barem idu s nama. Naučih da nekad ne treba ni pomoći, već gledati svoja posla. Ja se dva dana nerviram što ne mogu da joj kažem da je prevarena, a ona mi se podsmeva, doviđenja i prijatno - zaključila je.