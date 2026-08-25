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U Beogradu je uspešno uspostavljen i povezan sistem od 30 novih saobraćajnih kamera koje imaju zadatak da automatski detektuju i registruju prekršaje na ključnim ulicama glavnog grada.

Ove kamere raspoređene su na nekim od najprometnijih saobraćajnica, raskrsnica, ali i na samim prilazima prestonici.

Pokrivene su lokacije od Novog Beograda, Zemuna, Ledina, Bežanijske kose i Altine, preko frekventnih gradskih bulevara i ulica poput Bulevara Nikole Tesle, Tošinog bunara, pa sve do obodnih naselja i saobraćajnih tačaka kao što su Batajnica, Vinča, Borča, Rušanj...

Spisak 30 lokacija u Beogradu i okolini na kojima rade novi radari:

Batajnica, izlaz prema Novoj Pazovi (kod nadvožnjaka)

Ugrinovačka ulica, Zemun (kod stadiona Zemuna)

Smederevski put, Vinča (kod ulaza na deponiju)

Bulevar Peka Dapčevića, Voždovac (ravna deonica kod Kumodraža)

Ibarska magistrala, Rušanj (kod prve benzinske pumpe)

Surčinski put, Ledine (kod Grand kafe)

Mirijevski bulevar, kod nove benzinske pumpe u dnu brda

Zrenjaninski put, Krnjača (kod skretanja za Kotež)

Medaković 2 (kod Plavog mosta, 150 m od Profesora)

Bulevar Nikole Tesle, Novi Beograd

Tošin bunar, kod Studentskog grada

Višnjička ulica, kod Ada Huje (pravac ka Karaburmi)

Grocka, na samom ulazu iz pravca Beograda

Bulevar oslobođenja, kod ulaza u Jajince

Vojvode Stepe, kod Farmaceutskog fakulteta

Miljakovačke staze, na vrhu brda prema Rakovici

Avalski put, kod motela „Hiljadu ruža“

Bulevar heroja sa Košara, Novi Beograd (kod mosta na Adi)

Borča, Ulica Bratstva i jedinstva (kod škole)

Ovčanski put, kod pruge

Makiš, stara Obrenovačka pruga (ravna deonica)

Altina, Ulica Dobanovački put

Bežanijska kosa, Ulica Partizanske avijacije (kod crkve)

Ulica Kneza Višeslava, Čukarica (kod skretanja za DIF i Košutnjak)

Dobanovci, Ulica Maršala Tita (na samom ulazu iz pravca Surčina)

Boljevci, glavna ulica kroz naselje (dugačak, pregledan pravac)

Mladenovački put, Mali Požarevac (deonica odmah nakon silaska sa autoputa)

Bulevar vojvode Mišića, kod Sajma (ispod nadvožnjaka)

Barič, centar

Naplatna rampa Vrčin (obe strane)

Vozači više ne mogu da računaju isključivo na prisustvo saobraćajne policije, jer ove kamere neprekidno motre na saobraćajne tokove.

Prema rečima nadležnih, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora i funkcionišu kao „super radari“. Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, objasnio je ranije za "Blic" da ovi stacionarni i mobilni sistemi rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove i bez potrebe za direktnim prisustvom policijske patrole na licu mesta.

Ono što ove sisteme čini izuzetno funkcionalnim jeste njihova sposobnost da istovremeno detektuju čak devet različitih prekršaja:

Prekoračenje trenutne brzine

Prekoračenje prosečne brzine između dve tačke

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

Telefoniranje tokom vožnje (bez hands-free opreme)

Nepropisno preticanje

Prolazak kroz crveno svetlo

Vožnju neregistrovanog vozila i isteklu registracionu nalepnicu

Nekorišćenje obaveznih svetala

Vožnju žutom trakom i preticanje kolone preko pune linije (nasilnička vožnja)

Podaci o zabeleženom prekršaju se u realnom vremenu šalju direktno u centar MUP-a, a vlasnicima vozila kazna stiže na kućnu adresu ili se dostavlja u elektronskom obliku putem portala eUprava.

Trenutno su ovi sistemi aktivni i na oko 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne putne pravce u okolini Beograda, Pančeva, Užica i Šapca.

- Cilj nije puko kažnjavanje, već postavljanje ovih uređaja na tzv. "crne tačke", mesta gde se najčešće događaju nesreće sa tragičnim ishodom, kako bi se vozači primorali da smanje gas tamo gde je to najkritičnije - istakao je Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaj.

Papirne kazne odlaze u prošlost

Uporedo sa uvođenjem ovog naprednog video-nadzora, tradicionalni papirni prekršajni nalozi polako odlaze u istoriju. Saobraćajni policajci na terenu opremljeni su novim namenskim Android uređajima koji izgledom podsećaju na POS terminale za plaćanje karticama, ali su specijalno razvijeni za potrebe MUP-a u okviru procesa opšte digitalizacije.

Ovaj sistem funkcioniše u realnom vremenu. Kada policajac zaustavi vozilo ili obrađuje prekršaj, dovoljno je da u aparat unese registarske oznake i broj šasije vozila. Uređaj odmah iz baze povlači sve podatke o vozilu, obaveznom osiguranju, vlasniku, a sadrži i sekciju za napomene. Na ekranu ovog uređaja policijski službenici mogu odmah videti i prekršaje koji su automatski zabeleženi kamerama sa beogradskih ulica.

Prekršajni nalog kao fiskalni račun

Umesto starih papirnih blokova, policajci sada štampaju i izdaju prekršajni nalog koji izgleda kao fiskalni račun, odnosno slip. Na ovom slipu nalaze se svi zakonski podaci: ko je upravljao vozilom, ko je počinio prekršaj, tačno vreme i mesto, podaci o samom delu, kao i detaljna uputstva za plaćanje kazne.

Ključna novina nalazi se na samom dnu ovog računa, gde su odštampana dva QR koda - jedan služi za očitavanje originalnog elektronskog dokumenta, dok se preko drugog kazna može platiti odmah i jednostavno. Ovim korakom saobraćajna policija u potpunosti prelazi na savremeni, brži i transparentniji sistem rada.

Kurir/Espreso/Blic