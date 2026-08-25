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Gospojinski post polako ulazi u svoju završnicu, a pred nama su poslednji dani ovog strogo poštovanog višednevnog posta. U petak, 28. avgusta obeležićemo jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina.

Poslednji dan Gospojinskog posta je petak, te je što se hrane tiče, prema crkvenom kalednadru dozvoljeno jesti ribu. Možete spremiti kompletan i lep obrok sa ribom i povrćem koji će biti i svečan i ukusan.

Kada je reč o narodnim verovanjima i običajima vezanih za Veliku Gospojinu postoji nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Takođe, postoje četiri stvari koje, po narodnim verovanjima, nikako ne biste smeli da radite

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Foto: Solaris / Alamy / Profimedia

Ovo obavezno uradite

1. Pojačajte molitvu

Poslednji dani traže da se misli očiste, a duša pripremi kroz praštanje i unutrašnji mir.

2. Spremite kuću za praznik

Prema starom verovanju, dom treba detaljno pospremiti pred Veliku Gospojinu, jer čistoća prostora donosi blagostanje i slogu u porodicu.

3. Pripremite se za pričest

Mnogi vernici nastoje da u ovoj završnoj sedmici obave ispovest kako bi spremni dočekali praznično jutro.

4. Posvetite pažnju porodici i tradiciji

Pošto se Velika Gospojina smatra velikim ženskim praznikom, žene i majke bi trebalo da u ovim danima pronađu preko potreban mir i predah od teških fizičkih poslova.

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Freska Velike Gospojine

Šta nikako ne smete da radite pred kraj posta

1. Zabranjene su svađe i teške reči

Veruje se da post gubi svaki smisao ukoliko čovek u ovim danima gaji bes, gnev ili se sa bilo kim raspravlja.

2. Izbegavajte teške poljske radove

Na samu Veliku Gospojinu, ali i u završnim danima pred praznik, u mnogim krajevima se izbegavaju veliki poljoprivredni radovi, poput košenja i žetve, iz poštovanja prema Bogorodici, zaštitnici ratara.

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3. Bez hvatanja krivina

Narodno predanje opominje da se ne „hvataju krivine“. Izbegavanje mrsne hrane uz istovremeno činjenje loših dela poništava duhovni trud. Takođe, upozorava se na preterivanje i prejedanje, jer post nije izgladnjivanje već mera u svemu.

4. Ne pozajmljujte novac i ne ulazite u konflikte

Veruje se da se pred velike praznike ne vraćaju dugovi uz zle misli i da se ne otvaraju nove svađe oko materijalnih stvari.

Iskoristite ove dane preostale do praznika da u miru, slozi i molitivi kako biste radosnog srca dočekali Veliku Gospojinu.

Kurir/ Mame.rs

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